Дневной обзор финансовых рынков на 21 марта

Накануне торги в США завершились незначительным снижением индексов. По итогам четверга DJIA отступил на 0,03%, S&P 500 снизился на 0,22%, а Nasdaq Composite опустился на 0,33%.
Инвесторы оценивали сохранение ставки Федрезервом и риторику его руководства, которое, с одной стороны, заявило, что не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики, и повысило прогноз инфляции, одновременно снизив прогнозы экономического роста, а с другой стороны, попыталось успокоить рынки, назвав инфляцию, вызванную тарифами, временной.
Между тем, как стало известно в четверг, дефицит текущего счета США сократился на $6,3 млрд, или на 2,0%, до $303,9 млрд в IV квартале 2024 г., что ниже пересмотренного дефицита III квартала в $310,3 млрд и лучше рыночных ожиданий разрыва в $325,5 млрд. Если рассматривать весь 2024 г., то дефицит текущего счета увеличится на 25,2% до 1,13 трлн долларов, что составляет 3,9% ВВП США.
Лидером падения в составе индекса S&P 500 стала Accenture (-7,26%). Компания представила результаты за II квартал 2025 финансового года, которые не на много превысили прогнозы аналитиков. Среди других аутсайдеров дня оказались бумаги Gartner (-6,82%), Microchip (-6,54%), Charles River Laboratories (-4,91%) и EPAM Systems (-4,75%).
Компания Jabil Circuit также выпустила в четверг отчет с результатами за II квартал 2025 финансового года, которые оказались сильнее прогнозов. Акции компании вошли в число лидеров роста среди бумаг индекса, подорожав на 3,12%. Также заметный рост показали бумаги Darden Restaurants (+5,77%), Charter Communications (+2,71%), Allstate (+2,59%) и Arthur J Gallagher (+2,39%).
Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», подешевели на 0,53% на фоне публикаций в СМИ о перестановках в руководстве подразделений компании.
Сегодня по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 1,1 б.п. до уровня 4,244%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае прибавляет около 0,15% до $72,11 за баррель. Золото корректируется от очередного максимума, обновленного накануне, и сейчас апрельский фьючерс на золото опускается на 0,20% до $3038,2 за унцию.
На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона отсутствует единая динамика. Австралийский ASX поднялся на 0,17%. Индийский BSE Sensex растет на 0,62%. Южнокорейский KOSPI повысился на 0,23%. Японский Nikkei 225 снизился на 0,51%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,19%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 1,52%.
Китайские акции падают, так как объявленный ранее властями КНР план поддержки экономики за счет мер по стимулированию потребительских расходов пока не получил конкретных действий, в то время как Народный банк Китая оставил основные ставки кредитования без изменений. Также инвесторы обеспокоены приближением 2 апреля — крайнего срока для ответных пошлин Дональда Трампа для стран, которые ввели пошлины на товары из США.
На торгах в Гонконге худшую динамику показали акции BYD (-8,16%), SMIC (-7,39%), CSPC Pharma (-6,37%), CK Asset (-5,79%) и Geely Automobile (-5,70%). Лучше рынка завершили день акции CK Infrastructure (+0,63%), China Unicom Hong Kong (+0,45%), Power Assets (+0,42%), Techtronic Industries (+0,37%) и CLP (+0,24%).
Европейские индексы в начале торгов снижаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет около 0,7%. Среди лидеров падения в начале дня оказались акции германской Fuchs Se Pref (-10,25%), финской Nordea Bank (-6,64%) и британских компаний John Wood (-6,00%) и JD Sports Fashion (-5,24%). В лидерах роста — акции германской компании Adler (+5,27%), французских Eutelsat Communications (+4,68%) и Atos (+2,70%), а также шведской Tele2 (+2,28%).
Индекс потребительских настроений GfK в Великобритании вырос на 1 пункт до −19 в марте 2025 года, что стало вторым ежемесячным ростом подряд после значений −22 в январе и −20 в феврале. Последний показатель также превзошел ожидания рынка в −21, но остался на отрицательной территории, отражая сохраняющуюся осторожность потребителей.
Новостей, способных повлиять на рынки, сегодня ожидается не так много. В Европе продолжится саммит лидеров ЕС. В США Baker Hughes сообщит актуальную информацию по числу активных буровых установок.
В РФ сегодня ждут решения очередного заседания Банка России по ключевой ставке и последующей пресс-конференции. Снижения ставки никто не ожидает, все сходятся на том, что ставка будет сохранена на уровне 21%, однако можно надеяться на смягчение риторики главы ЦБ РФ на фоне данных, говорящих о сокращении темпов инфляции.
По состоянию на 11:30 мск российские индексы умеренно повышаются, прибавляя около 0,3%. Среди индексных акций сильнее прочих растут бумаги «Алроса» (+1,13%), «Лйкойл» (+1,08%), «Сургутнефтегаза» а.о. (+1,02%) и «ЛК “Европлан” (+0,80%). Среди отстающих оказались акции ПИК СЗ (-1,95%), ГК “Самолет” (-1,43%), ВК (-1,29%) и ЭН+ ГРУП (-0,87%).
В России разгар сезона отчетности. Накануне вечером «Роснефть» представила результаты за 2024 г. Чистая прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам, сократилась (г/г) на 14,4% и составила 1,084 трлн руб. Годовая выручка компании составила 10,139 трлн руб., увеличившись на 10,7%. Показатель EBITDA зафиксирован на уровне 3,029 трлн руб., рентабельность по EBITDA составила 29,7%. Сегодня акции «Роснефти» прибавляют около 0,7%.
Чистая прибыль «Башнефти» по МСФО упала в 2024 г. на 42% и составила 103,873 млрд руб. Выручка от реализации и прибыль от совместных предприятий возросла (г/г) на 10,9%, достигнув 1,136 трлн руб. Обыкновенные акции «Башнефти» снижаются на 0,6%, а привилегированные падают на 2,2%.
Чистая прибыль «Россети Ленэнерго» по МСФО за 2024 г. выросла на 6,4% по сравнению с предыдущим годом, составив 21,154 млрд руб. Выручка увеличилась на 12,8%, до 122,720 млрд руб., показатель EBITDA — на 8,8%, до 66,690 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 54,3%. Обыкновенные акции «Ленэнерго» растут на 1,0%, в то время как привилегированные падают на 2,0%.
Выручка «ИКС 5» по МСФО возросла в 2024 году на 24,2% и достигла 3,908 трлн руб. Чистая прибыль при этом оказалась на уровне 104,064 млрд рублей после 78,611 млрд рублей в 2023 г. Совет директоров компании утвердил дивидендную политику и рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2024 г. в размере 648 ₽ на акцию. Отсечка предполагается 9 июля. Дивидендная доходность составляет около 17,7%. Тем не менее, акции «ИКС 5» теряют около 1,1%.
Совет директоров банка «Санкт-Петербург» рекомендовал финальные дивиденды за 2024 г. в размере 29,72 ₽ на одну обыкновенную акцию (доходность 7,3%) и 0,22 ₽ на привилегированную акцию (доходность 0,3%). Закрытие реестра может произойти 5 мая. На этом обыкновенные акции банка прибавляют около 0,7%, а привилегированные теряют около 0,6%.
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи, продолжая боковую консолидацию неподалеку от годовых максимумов, нарисовал нечто, похожее то ли на вымпел, то ли на флаг, что может говорить о готовности продолжить подъем. В этом случае целью может стать значение 3500 пунктов. В случае снижения индекс может встретить достаточно сильный уровень поддержки, который сформировался в районе 2990 пунктов.
S&P 500
Вызывает беспокойство вид этой ступеньки на графике индекса S&P 500, нарисовавшейся после того, как он вышел вниз за контуры расширяющейся формации. Если у индекса не получится закрепиться выше уровня 5700, что означало бы слом этой формации, то он может вернуться к 5500 или даже продолжить движение вниз до 5400 пунктов.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 остановил рост, встретив сопротивление на уровне немногим выше 555 пунктов. Следующий уровень сопротивления находится на историческом максимуме около 565 пунктов. Предыдущее падение остановилось в районе 535 пунктов, а более серьезный уровень поддержки сложился около 525 пунктов. Теперь можно ожидать консолидации индекса в боковом диапазоне с границами, очерченными этими уровнями.
CSI 300
Индекс CSI 300 продолжает консолидацию в боковике. Ему не удалось закрепиться выше уровня 4000 пунктов, и теперь он идет вниз. Индекс может встретить поддержку последовательно на уровнях около 3800 и 3700 пунктов.
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