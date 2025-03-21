Дневной обзор финансовых рынков на 21 марта

Между тем, как стало известно в четверг, дефицит текущего счета США сократился на $6,3 млрд, или на 2,0%, до $303,9 млрд в IV квартале 2024 г., что ниже пересмотренного дефицита III квартала в $310,3 млрд и лучше рыночных ожиданий разрыва в $325,5 млрд. Если рассматривать весь 2024 г., то дефицит текущего счета увеличится на 25,2% до 1,13 трлн долларов, что составляет 3,9% ВВП США.