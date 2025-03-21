Депутат рассказал, кто может рассчитывать на льготную ипотеку сейчас

«Семейная ипотека, например, остается доступной для семей с детьми до шести лет включительно, а также для тех, кто воспитывает ребенка с инвалидностью. Ставка по ней составляет 6% годовых. Программа продлена до 2030 года и действует во всех регионах страны. Кроме того, продолжает действовать сельская ипотека, предлагающая ставку 3% годовых для покупки недвижимости в небольших населенных пунктах», — сказал Чаплин.