Депутат рассказал, кто может рассчитывать на льготную ипотеку сейчас

«Семейная ипотека, например, остается доступной для семей с детьми до шести лет включительно, а также для тех, кто воспитывает ребенка с инвалидностью. Ставка по ней составляет 6% годовых. Программа продлена до 2030 года и действует во всех регионах страны. Кроме того, продолжает действовать сельская ипотека, предлагающая ставку 3% годовых для покупки недвижимости в небольших населенных пунктах», — сказал Чаплин.
Кроме того, напомнил парламентарий, в России также действует военная ипотека, условия которой зависят от конкретного банка и категории военнослужащего.
Помимо этого, россиянам доступна IT-ипотека, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Ставка по ней увеличена до 6%, а лимит кредита стал единым — 9 млн рублей.
«Важно помнить, что для участия в программе необходимо соответствовать требованиям по уровню заработной платы: от 150 тысяч рублей в городах-миллионниках и от 90 тысяч рублей в других населенных пунктах», —подчеркнул Чаплин.
Депутат добавил, что под 2% годовых можно взять Дальневосточную и Арктическую ипотеку — программы будут действовать в ближайшие пять лет.
«Необходимо внимательно изучать условия каждой программы и оценивать свои возможности, прежде чем принимать решение об оформлении ипотеки», — заключил Чаплин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».