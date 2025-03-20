Полная стоимость POS-кредитов в феврале выросла до 28,11%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Полная стоимость кредита (ПСК) в POS-кредитовании (кредиты, оформленные в точках продаж) в феврале 2025 года составила 28,11% против 26,45% в январе. На начало марта показатель поднялся до 28,55%, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).