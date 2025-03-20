Полная стоимость POS-кредитов в феврале выросла до 28,11%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Полная стоимость кредита (ПСК) в POS-кредитовании (кредиты, оформленные в точках продаж) в феврале 2025 года составила 28,11% против 26,45% в январе. На начало марта показатель поднялся до 28,55%, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Количество выдач POS-кредитов в феврале сократилось на 63% в годовом выражении, а объем — на 66%.
Средний чек товарного кредита снизился на 6% (с 64 тыс. рублей в феврале 2024 года до 60 тыс. рублей в феврале 2025 года).
За февраль банки выдали россиянам 198,07 тыс. товарных кредитов на 11,91 млрд рублей. По сравнению с результатами января снижение количества выдач составило 12%, объема — 14%. Средний чек снизился на 2% (в январе он был равен 61 тыс. рублей).
В топ-5 регионов по объему выдач POS-кредитов вошли: Москва — 15,48 тыс. кредитов на 1,14 млрд рублей, Московская область — 11,8 тыс. кредитов на 806,66 млн рублей, Санкт-Петербург — 8,14 тыс. кредитов на 546,02 млн рублей, Краснодарский край — 7,93 тыс. кредитов на 475,9 млн рублей и Свердловская область — 6,15 тыс. кредитов на 360,8 млн рублей.
Самые крупные товарные кредиты оформили в феврале жители Чеченской республики — в среднем 96 тыс. рублей (+2% по сравнению с январем). В Москве средний чек POS-кредитования был равен 73 тыс. рублей (-2%); в Санкт-Петербурге — 67 тыс. рублей (+2%).