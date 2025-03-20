Нефть и газ. Спрос в США и неспокойный Ближний Восток

Сегодня котировки находятся под уровнем $71,3 — предыдущее сопротивление, выше которого цена на какое-то время смогла подняться. Вероятно, этот уровень по-прежнему может выступать преградой на пути роста. Следующее сопротивление находится на $72,2, далее — нисходящая линия. Глобальная техническая картина в нефти остается нисходящей в силу совокупности фундаментальны факторов спроса и предложения. Однако обострение геополитических рисков может оказывать черному золоту поддержку.
Вчера позитивом для рынка выступили данные EIA. Запасы нефти в США выросли, но слабее ожиданий и статистики API. При этом запасы топлива продолжили сокращаться, что указывает на в целом высокий спрос.
На Ближнем Востоке снова неспокойно. Израиль начал новую наземную операцию в секторе Газа, а США продолжают борьбу против хуситов, попутно угрожая Ирану. Напомним, что Иран — один из значимых мировых производителей нефти, который также имеет влияние на судоходство в Ормузском проливе.
Что касается российско-украинского конфликта, то здесь тоже пока не удается достичь гармонии — Россия обвиняет Украину в нарушения соглашении о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре.
В любом случае рынок нефти пока не спешит закладывать существенную риск-премию — в связи с указанными событиями — в текущие рыночные цены.
Поддержку ценам сырьевых товаров оказывает нисходящая динамика в индексе доллара DXY.
Из негативных новостей — администрация Дональда Трампа рассматривает план продления лицензии Chevron на добычу нефти в Венесуэле — правда, об этом сообщает издание WSJ.
Рост во фьючерсах на природный газ выглядит не очень надежно. Пробит тренд, который тянулся с января этого года. Цена находится под нисходящим сопротивлением и под указанным трендом. Существенно перерасти предыдущие локальные вершинки (от 17/03 и 13/03) не получается. Опасность текущей технической картины заключается в том, что до следующего тренда более 20%. Экспирация текущего контракта — 27 марта, в следующий четверг.
Глобальная техническая картина остается восходящей, но это не исключает вероятности серьезных коррекций.
Вчера триггером к росту фьючерсных цен стали данные о росте потоков на экспортные терминалы СПГ и падении суточной добычи.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».