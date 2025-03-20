Нефть и газ. Спрос в США и неспокойный Ближний Восток

Рост во фьючерсах на природный газ выглядит не очень надежно. Пробит тренд, который тянулся с января этого года. Цена находится под нисходящим сопротивлением и под указанным трендом. Существенно перерасти предыдущие локальные вершинки (от 17/03 и 13/03) не получается. Опасность текущей технической картины заключается в том, что до следующего тренда более 20%. Экспирация текущего контракта — 27 марта, в следующий четверг.