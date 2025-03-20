Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефть и газ. Спрос в США и неспокойный Ближний Восток

Фьючерсы на нефть марки Brent (контракт BRNK2025 на ICE Europe) вчера оттолкнулись от предполагаемого уровня поддержки — район чуть ниже $70. Об этом рассказывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: РИА "Новости"

Сегодня котировки находятся под уровнем $71,3 — предыдущее сопротивление, выше которого цена на какое-то время смогла подняться. Вероятно, этот уровень по-прежнему может выступать преградой на пути роста. Следующее сопротивление находится на $72,2, далее — нисходящая линия. Глобальная техническая картина в нефти остается нисходящей в силу совокупности фундаментальны факторов спроса и предложения. Однако обострение геополитических рисков может оказывать черному золоту поддержку.

Вчера позитивом для рынка выступили данные EIA. Запасы нефти в США выросли, но слабее ожиданий и статистики API. При этом запасы топлива продолжили сокращаться, что указывает на в целом высокий спрос.

На Ближнем Востоке снова неспокойно. Израиль начал новую наземную операцию в секторе Газа, а США продолжают борьбу против хуситов, попутно угрожая Ирану. Напомним, что Иран — один из значимых мировых производителей нефти, который также имеет влияние на судоходство в Ормузском проливе.

Что касается российско-украинского конфликта, то здесь тоже пока не удается достичь гармонии — Россия обвиняет Украину в нарушения соглашении о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре.

В любом случае рынок нефти пока не спешит закладывать существенную риск-премию — в связи с указанными событиями — в текущие рыночные цены.

Поддержку ценам сырьевых товаров оказывает нисходящая динамика в индексе доллара DXY.

Из негативных новостей — администрация Дональда Трампа рассматривает план продления лицензии Chevron на добычу нефти в Венесуэле — правда, об этом сообщает издание WSJ.

Рост во фьючерсах на природный газ выглядит не очень надежно. Пробит тренд, который тянулся с января этого года. Цена находится под нисходящим сопротивлением и под указанным трендом. Существенно перерасти предыдущие локальные вершинки (от 17/03 и 13/03) не получается. Опасность текущей технической картины заключается в том, что до следующего тренда более 20%. Экспирация текущего контракта — 27 марта, в следующий четверг.

Глобальная техническая картина остается восходящей, но это не исключает вероятности серьезных коррекций.

Вчера триггером к росту фьючерсных цен стали данные о росте потоков на экспортные терминалы СПГ и падении суточной добычи.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».