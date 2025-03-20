Итоги заседания ФРС приободрили мировые рынки

В четверг, 20 марта, на мировых фондовых площадках наблюдаются в целом умеренно позитивные настроения, чему способствуют более «голубиные», чем предполагалось, результаты мартовского заседания ФРС. Американский регулятор ожидаемо оставил ключевую ставку без изменения, при этом прогноз его руководства по-прежнему предусматривает два снижения стоимости заимствований в стране, по 25 б.п. каждое, до конца текущего года. Кроме того, комментарии Джерома Пауэлла несколько смягчили опасения инвесторов по поводу негативного влияния политики администрации Дональда Трампа на экономику Штатов. Федрезерв повысил прогноз по инфляции в стране на 2025 г., однако Пауэлл считает, что эффект от тарифов, скорее всего, будет носить временный характер, как и в предыдущий президентский срок Трампа. Пауэлл также отметил рост неопределенности в отношении экономических прогнозов, но заявил, что экономика США по-прежнему остается сильной, а вероятность рецессии в ней невысока. На таком фоне доходности «трежериз» продолжили снижение, а так называемый «индекс страха» VIX упал до минимума за три недели.