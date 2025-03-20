Итоги заседания ФРС приободрили мировые рынки

В четверг, 20 марта, на мировых фондовых площадках наблюдаются в целом умеренно позитивные настроения, чему способствуют более «голубиные», чем предполагалось, результаты мартовского заседания ФРС. Американский регулятор ожидаемо оставил ключевую ставку без изменения, при этом прогноз его руководства по-прежнему предусматривает два снижения стоимости заимствований в стране, по 25 б.п. каждое, до конца текущего года. Кроме того, комментарии Джерома Пауэлла несколько смягчили опасения инвесторов по поводу негативного влияния политики администрации Дональда Трампа на экономику Штатов. Федрезерв повысил прогноз по инфляции в стране на 2025 г., однако Пауэлл считает, что эффект от тарифов, скорее всего, будет носить временный характер, как и в предыдущий президентский срок Трампа. Пауэлл также отметил рост неопределенности в отношении экономических прогнозов, но заявил, что экономика США по-прежнему остается сильной, а вероятность рецессии в ней невысока. На таком фоне доходности «трежериз» продолжили снижение, а так называемый «индекс страха» VIX упал до минимума за три недели.
Основные фондовые индексы США в среду выросли на 0,9−1,4%, сегодня фьючерсы на них торгуются в умеренном плюсе. На биржах Азии не наблюдается единой динамики, при этом рынки материкового Китая и Гонконга корректируются вниз после заметного повышения в предыдущие дни. Из региональных новостей отметим сохранение Народным банком КНР базовых ставок по кредитам (LPR) сроком на 1 год и пять лет на уровнях 3,1% и 3,6% годовых, соответственно. Таким образом, данные ставки остались на минимальных за всю историю уровнях по итогам пятого месяца подряд. С небольшого повышения началась торговая сессия в Европе. В течение дня инвесторы будут ждать данных по еженедельным заявкам на пособие по безработице и февральским вторичным продажам жилья в США, а также итогов заседание Банка Англии по монетарной политике.
По состоянию на 11:50 мск индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,21%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 увеличился на 0,16%. Китайский CSI 300 понизился на 0,88%, гонконгский Hang Seng — на 2,18%. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,36%, доходность 10-летних казначейских облигаций США уменьшилась на 1 б.п. до 4,24%. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 0,64% до $71,3 за баррель.
На торгах в США в среду капитализация ведущего мирового производителя графических процессоров Nvidia выросла на 1,8% после того, как компания на своей ежегодной конференции GTC представила новые ИИ-чипы Blackwell Ultra и Vera Rubin, а также сообщила о планах по созданию автономного автомобиля совместно с General Motors. Стоимость акций сети ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании Signet Jewelers взлетела на 17,3% в связи с тем, что выручка и скорректированная прибыль компании в IV финквартале существенно превзошли рыночные ожидания. Бумаги JPMorgan подорожали на 1,8% на новости о повышении крупнейшим банком США размера квартального дивиденда на 12% до $1,4 на акцию. Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысилась на 1,2%.
На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции онлайн-платформы медицинских услуг Alibaba Health Information Technology (-6,4%), компании по управлению недвижимостью China Resources Mixc (-5,8%), страховщика China Life Insurance (-5,6%), строительной компании CK Infrastructure Holdings (-5,6%), интернет-компании Baidu (-5,4%).
В Европе акции немецкой энергетической компании RWE подешевели на 3,3% в связи с тем, что компания в 2024 г. резко сократила скорректированную прибыль и EBITDA, а также спрогнозировала их дальнейшее снижение.
Российские фондовые индикаторы сдержанно снижаются в четверг, продолжая негативную динамику предыдущего дня. Итоги недавних телефонных переговоров между лидерами РФ и США, по-видимому, уже отыграны, и теперь внимание инвесторов смещается на предстоящее заседание Банка России. Регулятор, как ожидается, оставит ключевую ставку на прежнем уровне, однако последние данные о стабилизации недельной инфляции и снижении инфляционных ожиданий россиян в марте позволяют рассчитывать на некоторое смягчение сигнала в отношении будущей ДКП. Кроме того, участники торгов оценивают многочисленные корпоративные новости. Внешний фон для российского рынка сегодня в целом конструктивный. На зарубежных фондовых площадках наблюдаются умеренно позитивные настроения на итогах заседания ФРС, неплохо подрастают цены на нефть.
Финансовый холдинг «Т-Технологии» отчитался о скачке выручки в IV квартале 2024 г. в 2,3 раза (г/г) до 338 млрд руб., при этом чистая прибыль выросла на 87% до 38,7 млрд руб., а рентабельность капитала (ROE) составила высокие 30,2%. Руководство Группы прогнозирует в 2025 г. подъем прибыли еще как минимум на 40% с сохранением ROE на уровне 30%+. Кроме того, компания может выплатить финальный дивиденд за 2024 г. в размере 32 ₽ на акцию (с доходностью около 1%). Акции «Т-Технологий» сегодня торгуются без существенных изменений после существенного роста в предыдущие дни.
Металлург ММК сообщил о снижении выручки в IV квартале 2024 г. на 10,5% (к/к) до 165,6 млрд руб. При этом показатель EBITDA просел на 37% до 23,3 млрд руб. в связи с коррекцией цен и объемов продаж, чистая прибыль — на 32% до 11,9 млрд руб. В то же время свободный денежный поток (FCF) подскочил более чем в 2 раза (к/к) до 5,55 млрд руб. Стоимость акций ММК поднимается на 1,5%.
Выручка интернет-холдинга ВК в 2024 г. выросла на 23% до 147,6 млрд руб., сообщила компания. При этом руководство компании спрогнозировало скорректированный показатель в 2025 г. выше 10 млрд руб., а также объявило о намерении провести допэмиссию акций объемом до 115 млрд руб. по закрытой подписке — средства планируется направить на снижение долговой нагрузки. Бумаги ВК на этом фоне дешевеют на 6,3%.
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекса МосБиржи реализовалась фигура вымпел, что позволяет рассчитывать на продолжение роста выходом в район локального максимума от конца февраля.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 колеблется вблизи уровня 5670 пунктов. Если индексу удастся закрепиться выше него, то можно будет рассчитывать на формирование подъема к ранее пробитой нижней границе среднесрочного восходящего канала, в район 5830 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 оттолкнулся от нижней границы восходящего канала, а также 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения повышения с целью на отметке 563 пункта, с тестированием недавно установленного исторического максимума.
CSI 300
На дневном графике CSI 300, двигаясь в рамках локального восходящего тренда, продолжает тестировать уровень сопротивления 4000 пунктов. В случае закрепления выше данного рубежа перед индексом откроется дорога для дальнейшего подъема с целью в районе 4200 пунктов.
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