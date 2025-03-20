ЦБ ужесточает правила: взять деньги взаймы стало сложнее и дольше

Так, напоминает издание, с 1 сентября 2025 года начнет действовать период охлаждения. по нему займы до 50 тысяч рублей можно будет получить мгновенно, как раньше, на сумму от 50 до 200 тысяч рублей придется подождать 4 часа. А для кредита в размере более 200 тысяч период охлаждения составит 48 часов.
Не будут «охлаждать»
КП подчеркивает, что сроки на раздумье распростанят только на кредиты наличными. Ограничения не будут работать для таких видов кредитования, как ипотека, автокредит, образовательный кредит, рефинансирование, покупка товаров в точках продаж.
Банк при вдаче такх кредитов просит заемщика предоставить ряд соответствующих документов. Кроме того, деньги идут не клиенту на руки, а компании-продавцу или другой кредитной организации.
Предложения Банка России
Регулятор также решил навести порядок еще в одной сфере — он предложил обязать банки выдавать кредиты только при наличии документов, подтверждающих доход.
«Сейчас во многих кредитных организациях можно взять кредит наличными как с официальной справкой с места работы, так и без нее. Берешь анкету и вписываешь в нее любую пришедшую в голову цифру. А банк уже сам определяет, верить заемщику или нет», — поясняет издание.
На этом фоне ЦБ РФ хочет запретить банкам выдавать кредиты на сумму до 200 тысяч рублей клиентам, доход которых официально не подтвержден.
Зачем ужесточения
Как отмечает КП, регулятор ужесточает правила по двум причинам. Во-первых, с периодом охлаждения у банков будет время проверить заемщиков через базу данных налоговой и другие доступные ресурсы. Во-вторых, кредитная организация не сможет выдать «ни рубля» заемщику с долговой нагрузкой выше 80.
«Правда, это пока лишь инициатива ЦБ. Законодательно она еще не оформлена. Идет согласование в правительстве и профильных ведомствах», — заключает издание.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».