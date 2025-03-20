ЦБ ужесточает правила: взять деньги взаймы стало сложнее и дольше

Так, напоминает издание, с 1 сентября 2025 года начнет действовать период охлаждения. по нему займы до 50 тысяч рублей можно будет получить мгновенно, как раньше, на сумму от 50 до 200 тысяч рублей придется подождать 4 часа. А для кредита в размере более 200 тысяч период охлаждения составит 48 часов.