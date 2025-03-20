«Выберу.ру» выяснил, как россияне относятся к рассрочке от застройщика

Так, 16% россиян указали, что не стали бы рисковать, поскольку у них есть сомнения в безопасности таких сделок. Столько же респондентов пояснили, что им не подходят условия такого кредита, в частности, крупные суммы платежей при ограниченных сроках. Для каждого десятого опрошенного причиной настороженности по отношению к рассрочке от застройщика стал тот факт, что подобные сделки не попадают под банковское регулирование и надзор Банка России.