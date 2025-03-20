«Выберу.ру» выяснил, как россияне относятся к рассрочке от застройщика

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Свыше 60% опрошенных россиян не стали бы оформлять рассрочку от застройщика при покупке недвижимости. Лишь каждый пятый из них считает такой вид сделок оптимальным решением в период высоких ставок. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру» (есть в распоряжении ТАСС).
«Только 21% участников опроса согласны с тем, что рассрочка от застройщика — рабочий инструмент для покупки недвижимости на период высоких ставок по кредитам. В большинстве же случаев (65%) респонденты отметили, что не готовы прибегать к таким сделкам», — говорится в сообщении.
Так, 16% россиян указали, что не стали бы рисковать, поскольку у них есть сомнения в безопасности таких сделок. Столько же респондентов пояснили, что им не подходят условия такого кредита, в частности, крупные суммы платежей при ограниченных сроках. Для каждого десятого опрошенного причиной настороженности по отношению к рассрочке от застройщика стал тот факт, что подобные сделки не попадают под банковское регулирование и надзор Банка России.
Практически каждый четвертый респондент (23%) уточнил, что предпочитает дождаться снижения ставок по потребительским кредитам и ипотеке. Еще 14% участников исследования в целом пока не готовы рассматривать покупку недвижимости и ждут возможностей по льготным программам ипотеки.
В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор видит увеличение числа ипотечных сделок по схеме «рассрочка от застройщика» и обеспокоен их темпами роста. По данным ЦБ, доля рассрочки от застройщика в продажах увеличилась с 20 до 40%. Широкое распространение подобных схем, по словам главы ЦБ, создает риски как для покупателей, так и для самих застройщиков.
В опросе «Выберу.ру» приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 25 до 65 лет.