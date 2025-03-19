Геополитика бросает рынки в крайности

Основным фундаментальным фактором в пользу укрепления рубля выступает неожиданный пересмотр оценок по агрегатам платежного баланса. Банк России улучшил оценку сальдо счета текущих операций в IV квартале 2024 года на 10,4 млрд долларов США до 63,9 млрд долларов за счет пересмотра показателя торгового профицита до 134,2 млрд долларов с 122,6 млрд долларов ранее, который таковым сложился вследствие более высокого роста экспорта (оценка по экспорту за IV квартал пересмотрена на 16,6 млрд долларов). В свою очередь, показатели за январь-февраль 2025 года также выглядят оптимистично. Как следствие, на рынке сохраняется высокий объем предложения иностранной валюты при умеренно слабом спросе на валюту со стороны импортеров в силу сезонных факторов. С учетом повышенной волатильности на российском рынке рубль, может показывать сильные импульсные движения, но мы все же полагаем, что национальная валюта близка к пику своего укрепления в текущем цикле. Весенние экспортные притоки будут ниже зимних вследствие ухудшившейся конъюнктуры на рынке нефти, а спрос на импорт сезонно повысится, поэтому ожидаем, что рубль начнет возвращаться к 90 ₽ за один доллар США.