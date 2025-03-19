Геополитика бросает рынки в крайности

Рынок накануне. Геополитика остается в центре внимания, заставляя инвесторов резко пересматривать свои решения и провоцируя повышенную волатильность на рынке. Тем не менее по итогам торгов во вторник индекс МосБиржи подрос на 0,38% до 3257,49 п., индекс РТС повысился на 3,83% до 1259,09 п. на фоне продолжающегося укрепления рубля.
Основным фундаментальным фактором в пользу укрепления рубля выступает неожиданный пересмотр оценок по агрегатам платежного баланса. Банк России улучшил оценку сальдо счета текущих операций в IV квартале 2024 года на 10,4 млрд долларов США до 63,9 млрд долларов за счет пересмотра показателя торгового профицита до 134,2 млрд долларов с 122,6 млрд долларов ранее, который таковым сложился вследствие более высокого роста экспорта (оценка по экспорту за IV квартал пересмотрена на 16,6 млрд долларов). В свою очередь, показатели за январь-февраль 2025 года также выглядят оптимистично. Как следствие, на рынке сохраняется высокий объем предложения иностранной валюты при умеренно слабом спросе на валюту со стороны импортеров в силу сезонных факторов. С учетом повышенной волатильности на российском рынке рубль, может показывать сильные импульсные движения, но мы все же полагаем, что национальная валюта близка к пику своего укрепления в текущем цикле. Весенние экспортные притоки будут ниже зимних вследствие ухудшившейся конъюнктуры на рынке нефти, а спрос на импорт сезонно повысится, поэтому ожидаем, что рубль начнет возвращаться к 90 ₽ за один доллар США.
Новости, ожидания и торговые идеи. Чистая прибыль Инарктики (AQUA 731,5 ₽, −4,81%) по МСФО за 2024 год снизилась на 50% по сравнению с 2023 годом и составила 7,8 млрд руб. из-за того, что в I полугодии компания потеряла половину всей рыбы в воде из-за сильных заморозков и перестройки цепочек поставок. Тем не менее годовая выручка увеличилась на 11% до рекордных 31,5 млрд руб., свободный денежный поток вырос на 66,7% до 5,7 млрд руб., а долговая нагрузка остается на комфортном уровне 1,0х по коэффициенту чистый долг/EBITDA, что позволяет компании ежеквартально выплачивать дивиденды. Мы полагаем, что Инарктика остается перспективным, растущим бизнесом, несмотря на текущие сложности, и акции компании выглядят привлекательно для долгосрочного инвестора.
Финансовые результаты Русагро (RAGR 231,72 ₽, −0,57%) по МСФО за 2024 год совпали с нашими ожиданиями: более высокие темпы роста расходов над выручкой негативно отразились на рентабельности. Тем не менее акции Русагро пропустили ралли широкого рынка ввиду приостановки торгов бумагами и обладают потенциалом для роста. В частности, приобретение Агро-Белогорье в конце 2024 года позволит компании выйти на второе место среди производителей свинины в России. Не забываем также об экспорте свинины в Китай, где она почти на 30% дороже, чем в России.
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