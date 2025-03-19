Стало известно, какие виды бизнеса имеют право на упрощенный налоговый режим

С 1 января 2025 года увеличиваются предельные значения для малого и среднего бизнеса, использующего упрощенную систему налогообложения (УСН) со ставкой 6% с оборота. Верхний лимит по годовому доходу составит 450 млн рублей, а максимальная численность сотрудников вырастет до 130 человек. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
«Малый и средний бизнес может воспользоваться льготным налоговым режимом — упрощенной системой налогообложения со ставкой налога 6% с оборота. С 1 января 2025 года воспользоваться упрощенной системой могут предприниматели, если их годовой доход не превышает 450 млн рублей, ранее ограничение составляло 200 млн рублей. Ограничение по численности сотрудников теперь составляет 130 человек, раньше применялось пороговое значение до 100 человек», — отметил парламентарий.
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