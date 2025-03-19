Reuters: цены на нефть упали после разговора Путина и Трампа

Во вторник, 18 марта, российский и американский лидеры провели телефонные переговоры. Беседа длилась более двух часов. Трамп и Путин обсудили широкий спектр направлений, по которым можно наладить сотрудничество. Также они договорились оставаться в контакте по всем вопросам, включая украинский конфликт.