Reuters: цены на нефть упали после разговора Путина и Трампа

Во вторник, 18 марта, российский и американский лидеры провели телефонные переговоры. Беседа длилась более двух часов. Трамп и Путин обсудили широкий спектр направлений, по которым можно наладить сотрудничество. Также они договорились оставаться в контакте по всем вопросам, включая украинский конфликт.
Как пишет Reuters, трейдеры выразили беспокойство по поводу возможного увеличения предложения нефти. Аналитики полагают, что потенциальное перемирие может привести к смягчению санкций и, соответственно, увеличению предложения нефти на рынке. Такая ситуация поспособствует снижению цен на «черное золото».
На нефтяном рынке, по данным агентства, также сказались тарифы США на Канаду, Китай и Мексику — эксперты опасаются, что пошлины приведут к рецессии в этих странах, что ослабит спрос на энергоносители.
По данным на 11:20 мск, майский фьючерс на нефть Brent стоил 70,40 доллара за баррель, на нефть WTI — 66,58 доллара за баррель.