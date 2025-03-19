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Reuters: цены на нефть упали после разговора Путина и Трампа

Цены на нефть снизились в среду, 19 марта, после разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа днем ранее. Об этом сообщает агентство Reuters.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Во вторник, 18 марта, российский и американский лидеры провели телефонные переговоры. Беседа длилась более двух часов. Трамп и Путин обсудили широкий спектр направлений, по которым можно наладить сотрудничество. Также они договорились оставаться в контакте по всем вопросам, включая украинский конфликт.

Как пишет Reuters, трейдеры выразили беспокойство по поводу возможного увеличения предложения нефти. Аналитики полагают, что потенциальное перемирие может привести к смягчению санкций и, соответственно, увеличению предложения нефти на рынке. Такая ситуация поспособствует снижению цен на «черное золото».

На нефтяном рынке, по данным агентства, также сказались тарифы США на Канаду, Китай и Мексику — эксперты опасаются, что пошлины приведут к рецессии в этих странах, что ослабит спрос на энергоносители.

По данным на 11:20 мск, майский фьючерс на нефть Brent стоил 70,40 доллара за баррель, на нефть WTI — 66,58 доллара за баррель.