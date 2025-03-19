Фундаментальная картина сигнализирует о слабом рынке нефти

При этом до экспирации текущего фьючерсного контракта остается чуть больше недели — 31 марта. Обычно к дате экспирации фьючерсы лишь подтверждают ту динамику, которая была выбрана в начале месяца. То есть, переоценка геополитических рисков, если она вообще состоится, вероятнее уже в апреле.