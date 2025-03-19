Фундаментальная картина сигнализирует о слабом рынке нефти

Глобально техническая картина носит нисходящий характер, что не отменяет возможности локального роста. Фундаментальная картина на этот год тоже сигнализирует о слабом рынке нефти. Однако на горизонте вновь замаячили признаки роста геополитической напряженности, что может привести к расширении риск-премии в нефтяных ценах.
В первую очередь речь идет о ситуации на Ближнем Востоке — между Израилем и ХАМАС нарушен режим прекращения огня, а США намереваются решить проблему йеменских хуситов, атакующих суда в Красном море. Судя по недавним заявлениям Дональда Трампа, в конфликт может быть втянут Иран. При этом рынок нефти пока не закладывает этот риск в текущие цены.
Вчера также состоялся разговор лидеров США и России. Договориться о 30-дневном прекращении огня не удалось. Потенциально это может привести к росту санкционного давления на Россию. Однако официальная риторика США пока остается позитивной, что, наоборот, может порождать фантазии на тему скорого снятия санкций с российской нефти. Любое разочарование в этой связи может оказать поддержку нефтяным ценам.
При этом до экспирации текущего фьючерсного контракта остается чуть больше недели — 31 марта. Обычно к дате экспирации фьючерсы лишь подтверждают ту динамику, которая была выбрана в начале месяца. То есть, переоценка геополитических рисков, если она вообще состоится, вероятнее уже в апреле.
Краткосрочным триггером к снижению послужили вчерашние данные API о недельном приросте коммерческих запасов нефти в США — на 4,6 млн баррелей. Официальные цифры сегодня опубликует EIA. В последнее время наблюдается рост запасов нефти при стремительном сокращении запасов топлива — такая динамика может объясняться сезонным техобслуживанием НПЗ.
Если говорить о других барометрах, косвенно влияющих на рынок нефти, то американские фондовые индексы вчера продолжили снижение — негативно. Сегодня рынки будут ждать решение ФРС по ставке и выступление Джерома Пауэлла.
Новостной фон
∙ Израильская армия утверждает, что нанесла удар по позициям ХАМАС на севере Газы.
∙ Владимир Путин пока отказался от 30-дневного прекращения огня, однако согласился ограничить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.
∙ Турция сокращает покупки нефти из России. Доля импорта российской нефти в этом месяце, по данным Bloomberg, составляет порядка 19%. В прошлой году она составляла более 50%.
∙ Партии российской нефти, находившиеся на подсанкционных судах, были выгружены в Китае.
∙ Министр энергетики Казахстана ушел в отставку. Правительство страны не может достичь компромисса между интересами добывающих компаний и обязательствами, взятыми на себя в рамках соглашений ОПЕК+.
Фьючерсы на природный газ потеряли тренд начала года и перешли к боковой консолидации в диапазоне $3,983-$4,2. Нижняя граница диапазона — это 200-периодная скользящая средняя 4-часового графика.
В целом картина неопределенная. Есть риск ухода в более глубокую просадку, так как следующая трендовая пролегает значительно ниже. Индикаторы RSI никаких подсказок тоже сейчас не дают.
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