Fitch повысило прогноз мировых цен на золото, медь и алюминий

Fitch также повысило прогноз спотовых цен на медь — в 2025 году они прогнозируются на уровне $8,8 тыс. за тонну (ранее — $8,5 тыс.). Прогноз цен на медь на 2026 год вырос до $8 тыс. за тонну (ранее — $7,5 тыс.), на 2027 год агентство также ждет цену на медь на уровне $8 тыс. за тонну. Аналитики Fitch объясняют, что повышение прогноза по ценам на медь отражает жесткий баланс на мировом рынке в краткосрочной и среднесрочной перспективе из-за растущего спроса со стороны Китая, несмотря на замедление их темпов роста до 2−3% в год.