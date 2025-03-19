Финансист посоветовал не гасить ипотеку досрочно

«Как и в другие годы, в 2025-м при решении о досрочном частичном погашении следует сравнивать ставку по кредиту и ставку по депозитам. Если ставка по ипотечному кредиту равна 18%, а “свободные” средства можно разместить под 21%, понятно, что “лишние” деньги лучше разместить на депозит. Если ставка по потребительскому кредиту 29%, а депозит можно разместить под 21%, то вряд ли у кого-то возникнет вопрос, куда нести “кровно заработанные”. Все это работает только для частичного досрочного погашения, так как ни один депозит не сможет компенсировать всю стоимость кредита (проценты), если речь идет о полном досрочном погашении. И речь только о тех средствах, которые больше, чем очередной платеж в погашение долга», — отметил эксперт.