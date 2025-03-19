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Финансист посоветовал не гасить ипотеку досрочно

Лучше открыть вклад вместо досрочного погашения ипотеки, считает основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

В беседе с «Газетой.Ru» он порекомендовал вместо досрочного погашения ипотеки в 2025 году рассмотреть возможность размещения свободных средств на депозитных вкладах.

«Как и в другие годы, в 2025-м при решении о досрочном частичном погашении следует сравнивать ставку по кредиту и ставку по депозитам. Если ставка по ипотечному кредиту равна 18%, а “свободные” средства можно разместить под 21%, понятно, что “лишние” деньги лучше разместить на депозит. Если ставка по потребительскому кредиту 29%, а депозит можно разместить под 21%, то вряд ли у кого-то возникнет вопрос, куда нести “кровно заработанные”. Все это работает только для частичного досрочного погашения, так как ни один депозит не сможет компенсировать всю стоимость кредита (проценты), если речь идет о полном досрочном погашении. И речь только о тех средствах, которые больше, чем очередной платеж в погашение долга», — отметил эксперт.

Такой подход, по словам Мехтиева, позволяет эффективно распределять финансовые ресурсы в зависимости от ставок по займам и вкладам, что особенно важно при планировании платежей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».