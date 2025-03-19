Эксперт рассказал, ждать ли доллар по 60 рублей

По его словам, чтобы доллару от текущих уровней добраться до 110 рублей, нужен рост в 35%. «Вероятность такой девальвации рубля ничтожна мала без каких-либо форс-мажоров. Да и ко многому мы уже привыкли, а корпорации — адаптировались», — пояснил эксперт.
Тем, кто в начале года ставил на ослабление российской валюты, добавил Михаил Зельцер, стоит рассчитывать только на отскок примерно выше 90 рублей.
При этом, подчеркнул эксперт, для укрепления рубля в сторону 65−60 за доллар аргументов крайне мало. Весной ожидается снижение экспортных притоков валюты, а импорт должен восстановиться, что повысит спрос на валюту. Геополитическая риск-премия снизилась до предела, и дальнейшее сильное укрепление рубля маловероятно.
«Тем самым, именно сейчас и может быть локальный экстремум обесценения курсов инвалют. Конечно, с поправкой на временную высокую биржевую волатильность могут быть прострелы и проливы, но дно, кажется, где-то очень близко», — заключил он.
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