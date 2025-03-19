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Эксперт рассказал, ждать ли доллар по 60 рублей

Курс доллара на Forex 18 марта опустился ниже 81 рубля, впервые с июня 2023 года, — по данным на 12:45 мск он составлял 80,85 рубля. О том, что может заставить американскую валюту упасть до 60 рублей, или же, наоборот, подняться к максимумам в 110 рублей, Финансам Mail объяснил Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По его словам, чтобы доллару от текущих уровней добраться до 110 рублей, нужен рост в 35%. «Вероятность такой девальвации рубля ничтожна мала без каких-либо форс-мажоров. Да и ко многому мы уже привыкли, а корпорации — адаптировались», — пояснил эксперт.

Тем, кто в начале года ставил на ослабление российской валюты, добавил Михаил Зельцер, стоит рассчитывать только на отскок примерно выше 90 рублей.

При этом, подчеркнул эксперт, для укрепления рубля в сторону 65−60 за доллар аргументов крайне мало. Весной ожидается снижение экспортных притоков валюты, а импорт должен восстановиться, что повысит спрос на валюту. Геополитическая риск-премия снизилась до предела, и дальнейшее сильное укрепление рубля маловероятно.

«Тем самым, именно сейчас и может быть локальный экстремум обесценения курсов инвалют. Конечно, с поправкой на временную высокую биржевую волатильность могут быть прострелы и проливы, но дно, кажется, где-то очень близко», — заключил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».