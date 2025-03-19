Эксперт рассказал, ждать ли доллар по 60 рублей

Курс доллара на Forex 18 марта опустился ниже 81 рубля, впервые с июня 2023 года, — по данным на 12:45 мск он составлял 80,85 рубля. О том, что может заставить американскую валюту упасть до 60 рублей, или же, наоборот, подняться к максимумам в 110 рублей, Финансам Mail объяснил Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».