Дневной обзор финансовых рынков на 19 марта

На рынке сохраняются нервозные настроения из-за неопределенности вокруг введения торговых пошлин администрацией Трампа, а также возросших опасений по поводу возможной рецессии в американской экономике в 2025 году. Сегодня инвесторы ожидают решения ФРС по ключевой ставке. Рынки уверены, что на заседании ставка останется без изменений, однако важным моментом будут комментарии Джерома Пауэлла относительно перспектив ее дальнейшего снижения в этом году.