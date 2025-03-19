Дневной обзор финансовых рынков на 19 марта

В среду, 19 марта, на мировых рынках наблюдается разнонаправленная динамика. Сегодня инвесторы ожидают решения ФРС по ключевой ставке и комментариев относительно перспектив смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году.
Вчерашняя торговая сессия на американском рынке завершилась снижением ключевых биржевых индикаторов: S&P 500 опустился на 1,07% до 5614,66 пункта, Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,62% до 41 581,31 пункта, а Nasdaq Composite упал на 1,71% до 17 504,12 пункта.
На рынке сохраняются нервозные настроения из-за неопределенности вокруг введения торговых пошлин администрацией Трампа, а также возросших опасений по поводу возможной рецессии в американской экономике в 2025 году. Сегодня инвесторы ожидают решения ФРС по ключевой ставке. Рынки уверены, что на заседании ставка останется без изменений, однако важным моментом будут комментарии Джерома Пауэлла относительно перспектив ее дальнейшего снижения в этом году.
Заметные распродажи затронули технологический сектор. Акции NVIDIA подешевели на 3,4% — даже анонс новых ИИ-чипов не смог поддержать интерес инвесторов. Котировки других лидеров ИИ-бума также снизились: Palantir (-4,0%), Broadcom (-3,0%), AMD (-1,0%).
Подешевели также акции Tesla (-5,3%). Аналитики RBC Capital Markets понизили целевую цену по бумагам автопроизводителя, отметив растущую конкуренцию на рынке электромобилей.
На азиатских рынках сегодня наблюдалась умеренно позитивная динамика: японский Topix вырос на 0,45%, корейский KOSPI — на 0,62%, китайский CSI 300 укрепился на 0,06%, а гонконгский Hang Seng увеличился на 0,12%.
Банк Японии ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0,5% годовых. Регулятор отметил сохраняющиеся риски для японской экономики на фоне неопределенности в мировой торговле.
На гонконгской площадке сегодня произошла коррекция отдельных акций в технологическом секторе после недавнего роста: Baidu (-4,0%), Alibaba (-1,6%). Также подешевели бумаги China Unicom (-4,5%) на фоне разочаровывающего отчета. В то же время акции China Resources Beer Holdings подскочили на 5,4% после повышения целевой цены со стороны аналитиков Daiwa Securities.
Европейский рынок открылся снижением: индекс STOXX 600 просел на 0,28%.
В четверг состоится заседание Банка Англии. Ожидается, что регулятор оставит ставку на текущем уровне, несмотря на признаки замедления британской экономики.
Инвесторы фиксируют прибыль по немецким акциям — индекс DAX упал на 0,54%. С начала года рынок Германии прибавил 16% на фоне реформы бюджетных правил страны. Вчера Бундестаг одобрил закон о смягчении «долгового тормоза» с целью увеличения расходов на оборону и создания фонда для инфраструктурных инвестиций.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,7%, до $70,1 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,29% (+1 б. п.).
На российском рынке сегодня наблюдается коррекция: Индекс МосБиржи снизился на 1,50% до 3208,78 пункта.
Результаты вчерашних телефонных переговоров Трампа и Путина не оправдали завышенных ожиданий рынка. Ключевым итогом стало соглашение о 30-дневной приостановке ударов по объектам инфраструктуры. Кроме того, российско-американские переговоры продолжатся 23 марта в Джидде. Вчера Трамп также заявил, что США и Россия заинтересованы в развитии торговых связей и могут наладить экономические отношения после урегулирования украинского кризиса.
Акции российских золотодобытчиков продолжают демонстрировать уверенный рост на фоне повышения мировых цен на золото. Бумаги «Селигдара» сегодня прибавили 2,2%, капитализация «Полюса» увеличилась на 1,3%, а котировки ЮГК подросли на 1,1%.
Правительство продолжает разрабатывать антикризисные меры поддержки угольной отрасли. Одним из ключевых решений может стать переориентация экспорта на южные и западные направления. Кроме того, добывающие компании могут получить отсрочку по страховым платежам и налогам, а также претендовать на субсидирование процентных ставок по кредитам. На этом фоне акции «Мечела» сегодня подорожали на 0,8%.
Индекс МосБиржи
Российский бенчмарк продолжает коррекцию, пытаясь удержаться на уровне 3200 пунктов. Ближайший уровень поддержки находится в районе 3150 пунктов.
S&P 500
S&P 500 нашел поддержку около 5510 пунктов и совершил отскок, однако вскоре вновь вернулся к снижению. Индекс по-прежнему не выглядит перепроданным, поэтому не исключено повторное снижение к уровню 5510 пунктов.
STOXX 600
Европейский индекс уверенно отскочил от 50-дневной скользящей средней и наткнулся на сопротивление на уровне 555 пунктов. Бенчмарк не выглядит перегретым, поэтому вероятна повторная попытка тестирования этого уровня.
CSI 300
Китайский бенчмарк наконец смог преодолеть сопротивление на уровне 4000 пунктов в рамках движения внутри восходящего канала. Ближайшей целью для роста может стать отметка в 4100 пунктов.
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