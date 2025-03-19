Более трети опрошенных россиян тратят на онлайн-покупки до 5 тыс. рублей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Около 38% опрошенных россиян предпочитают тратить на онлайн-покупки до 5 тыс. рублей в месяц, совершая в основном покупки на российских маркетплейсах. Об этом говорится в опросе платежного сервиса «ЮKassa» (сервис для приема платежей финтех-компании «ЮMoney») и компании RetailCRM, который есть в распоряжении ТАСС.
По данным «ЮKassa», 18% опрошенных тратят на онлайн-шопинг в месяц от 10 до 20 тыс. рублей, у 6% уходит — от 20 до 30 тыс. рублей, у 3% — от 30 до 40 тыс. рублей, у 1% — от 40 до 50 тыс. рублей в месяц. Больше 50 тыс. рублей тратят 5% респондентов.
Выбирая товар, 25% участников опроса смотрит на его стоимость, на наличие удобных способов оплаты обращают внимание 16% опрошенных, а скидок и акций — 15%. По 13% обращают внимание на производителя и наличие бесплатной доставки, для 12% важна возможность вернуть товар, а для 4% — возможность проконсультироваться. Остальные учитывают в первую очередь необходимость покупки.
При этом чаще всего онлайн-покупки совершают со смартфона (65% ответов), реже — с компьютера или ноутбука (33%). Меньше всего опрошенных (2%) используют для онлайн-шопинга планшет.
Больше половины опрошенных (54%) могут совершать покупки в любое время суток. Еще 25% респондентов в основном занимаются онлайн-шопингом по вечерам, 15% — днем. Только 4% покупают ночью, а 2% — утром.
Около половины (41%) респондентов выбирают банковские карты в качестве способа оплаты. Еще 23% оплачивают покупки электронными кошельками, 20% — через СБП, 9% предпочитают платить через приложения банков, а 7% — при получении товара.
Никогда не оплачивали товар по частям 53% опрошенных. Еще 22% используют этот способ, но редко, а 15% — только при оплате крупных покупок. Остальные 10% пользуются такой возможностью на постоянной основе.
В опросе на сайте «ЮMoney» участвовали 1,5 тыс. пользователей (74% мужчин и 26% женщин) разного возраста: до 18 лет (4%), от 18 до 24 лет (8%), от 25 до 34 лет (18%), от 35 до 44 лет (35%), от 45 до 54 лет (22%), от 55 до 64 лет (10%) и старше 65 лет (3%).