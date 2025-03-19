Более трети опрошенных россиян тратят на онлайн-покупки до 5 тыс. рублей

В опросе на сайте «ЮMoney» участвовали 1,5 тыс. пользователей (74% мужчин и 26% женщин) разного возраста: до 18 лет (4%), от 18 до 24 лет (8%), от 25 до 34 лет (18%), от 35 до 44 лет (35%), от 45 до 54 лет (22%), от 55 до 64 лет (10%) и старше 65 лет (3%).