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Юрист объяснила, какое жилье нельзя оплатить маткапиталом

Маткапиталом нельзя оплатить покупку земельных участков и апартаментов, сообщила NEWS.ru юрист Дарья Коровина.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Ключевым требованием для применения маткапитала, по ее словам, выступает наличие выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающей, что приобретаемый объект является жилым.

«На материнский капитал нельзя купить апартаменты и земельный участок. Можно внести в счет оплаты квартиры в новостройке, квартиры на вторичном рынке, в счет оплаты жилого дома, здесь акцент на том, что дом согласно выписке из ЕГРН должен иметь статус жилого. Также материнский капитал можно реализовать на строительство или реконструкцию жилого дома», — подчеркнула Коровина.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».