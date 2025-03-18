Юрист объяснила, какое жилье нельзя оплатить маткапиталом

Ключевым требованием для применения маткапитала, по ее словам, выступает наличие выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающей, что приобретаемый объект является жилым.
«На материнский капитал нельзя купить апартаменты и земельный участок. Можно внести в счет оплаты квартиры в новостройке, квартиры на вторичном рынке, в счет оплаты жилого дома, здесь акцент на том, что дом согласно выписке из ЕГРН должен иметь статус жилого. Также материнский капитал можно реализовать на строительство или реконструкцию жилого дома», — подчеркнула Коровина.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».