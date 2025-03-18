Юрист объяснила, какое жилье нельзя оплатить маткапиталом

«На материнский капитал нельзя купить апартаменты и земельный участок. Можно внести в счет оплаты квартиры в новостройке, квартиры на вторичном рынке, в счет оплаты жилого дома, здесь акцент на том, что дом согласно выписке из ЕГРН должен иметь статус жилого. Также материнский капитал можно реализовать на строительство или реконструкцию жилого дома», — подчеркнула Коровина.