«Для укрепления рубля и спасения курса от сырьевой зависимости необходимо для начала решить ряд важных вопросов: внедрить официальное регулирование курса рубля, заниматься развитием фондового рынка, а также максимально оградить регулирование отечественных финансов от влияния Запада. Сейчас денежные потоки государства частично разомкнуты. Финансы активной части населения, так называемого среднего класса, изымаются из экономического обращения и не всегда вливаются обратно в нужном ключе», — отметил Лавров.
Эксперт также обратил внимание, что возвращение средств в экономический оборот должно способствовать развитию новых предприятий и внедрению инновационных решений. Однако, по его словам, в текущих условиях такие средства порой перенаправляются на более приоритетные для государства задачи. «Это в любом случае не проходит бесследно для экономики, валюты и самих граждан», — заявил Лавров, акцентировав внимание на необходимости эффективного управления финансовыми потоками для обеспечения долгосрочной стабильности экономики.
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