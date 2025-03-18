В России предложили установить госконтроль над курсом рубля

Эксперт также обратил внимание, что возвращение средств в экономический оборот должно способствовать развитию новых предприятий и внедрению инновационных решений. Однако, по его словам, в текущих условиях такие средства порой перенаправляются на более приоритетные для государства задачи. «Это в любом случае не проходит бесследно для экономики, валюты и самих граждан», — заявил Лавров, акцентировав внимание на необходимости эффективного управления финансовыми потоками для обеспечения долгосрочной стабильности экономики.