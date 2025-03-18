Нефть и газ. Ближний Восток вновь напоминает о себе

Сейчас это район $73,3. По пути сопротивлением может выступить горизонтальный уровень $72,2.
Причиной оживления стало возобновление напряженности на Ближнем Востоке.
Израиль нанес авиаудары по сектору Газа. ХАМАС теперь обвиняет Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня, которое длилось порядка двух месяцев.
Также Дональд Трамп заявил, что «каждый выстрел, произведенный хуситами, теперь будет рассматривать, как выстрел, произведенный оружием и руководством Ирана, и Иран будет привлечен к ответственности».
Техническую поддержку черному золоту оказывает продолжившееся вчера восстановление американских фондовых индексов.
Глобальная техническая картина является нисходящей, что не исключает периодического локального роста цены. Фундаментальная картина, без учета геополитической риск-премии, тоже склоняется в сторону пессимизма.
Сегодня в фокусе внимания рынка — данные Американского института нефти о недельном изменении коммерческих запасов нефти в США.
Фьючерсы на природный газ вчера не смогли закрепиться выше $4,19 и развить полноценный отскок. Котировки опять находятся под своим двухмесячным трендом — негативно. Осталась поддержка на уровне $3,977 (EMA200 4-часового графика), однако ее тестируют уже четвертый раз, что может привести к пробою.
Следующая линия тренда находится значительно ниже — в районе $3,173.
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