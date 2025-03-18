Нефть и газ. Ближний Восток вновь напоминает о себе

Фьючерсы на природный газ вчера не смогли закрепиться выше $4,19 и развить полноценный отскок. Котировки опять находятся под своим двухмесячным трендом — негативно. Осталась поддержка на уровне $3,977 (EMA200 4-часового графика), однако ее тестируют уже четвертый раз, что может привести к пробою.