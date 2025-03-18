Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефть и газ. Ближний Восток вновь напоминает о себе

Фьючерсы на нефть марки Brent поднимается выше горизонтального сопротивления на $71,3 за баррель — позитивно, потенциально это открывает дорогу к нисходящему сопротивлению. Об этом рассказывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Chi Shiyong/VCG/ТАСС

Сейчас это район $73,3. По пути сопротивлением может выступить горизонтальный уровень $72,2.

Причиной оживления стало возобновление напряженности на Ближнем Востоке.

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа. ХАМАС теперь обвиняет Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня, которое длилось порядка двух месяцев.

Также Дональд Трамп заявил, что «каждый выстрел, произведенный хуситами, теперь будет рассматривать, как выстрел, произведенный оружием и руководством Ирана, и Иран будет привлечен к ответственности».

Техническую поддержку черному золоту оказывает продолжившееся вчера восстановление американских фондовых индексов.

Глобальная техническая картина является нисходящей, что не исключает периодического локального роста цены. Фундаментальная картина, без учета геополитической риск-премии, тоже склоняется в сторону пессимизма.

Сегодня в фокусе внимания рынка — данные Американского института нефти о недельном изменении коммерческих запасов нефти в США.

Фьючерсы на природный газ вчера не смогли закрепиться выше $4,19 и развить полноценный отскок. Котировки опять находятся под своим двухмесячным трендом — негативно. Осталась поддержка на уровне $3,977 (EMA200 4-часового графика), однако ее тестируют уже четвертый раз, что может привести к пробою.

Следующая линия тренда находится значительно ниже — в районе $3,173.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».