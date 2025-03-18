Индекс Мосбиржи, российская валюта, акции «Газпрома»: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
По итогам основной сессии 17 марта индекс Мосбиржи прибавил 1,57%, до 3 245,19 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил пятницу чуть выше — на отметке 3248,78 пункта, прибавив 1,59%. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 3,09%, до 1 212,61 пункта.
На утренних торгах во вторник, 18 марта, индекс IMOEX2 показывал рост на 0,01% — до уровня 3253,68 пункта по состоянию на 8:00 мск.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отмечает, что рынок быстро выкупил просадку к 3100 пунктов на прошлой неделе. По его словам, повышенная волатильность рынка связана с геополитикой. «Сейчас преобладают ожидания нормализации отношений, поэтому рынок и подрастает. В фокусе — телефонные переговоры глав России и США, возможно, даже и сегодня. Драйвером рынка выступает и монетарная политика ЦБ — ставки высокие, но рынок живет ожиданиями смягчения ДКП.» — подчеркивает аналитик.
Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков в своем телеграм-канале также пишет, что 17 марта на российском рынке наблюдался рост на фоне геополитического оптимизма. «Это было обусловлено позитивными сигналами от переговоров США и России и заявлениями Белого дома об “беспрецедентной близости” к урегулированию конфликта на Украине», — полагает аналитик.
Кабаков добавляет, что сегодня геополитика станет ключевым драйвером для российского рынка в ожидании итогов разговора Путина и Трампа, которые могут привести к деэскалации. «Стоит учитывать, что после недавнего роста возможна фиксация прибыли, особенно если переговоры не принесут результатов», — уточняет Кабаков. Он также подчернул, что рост ограничен техническими уровнями сопротивления (3267−3300 пунктов) и для дальнейшего роста необходимы существенные факторы.
В начале новой недели позитивная динамика российских фондовых индексов, может продолжиться, полагает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. По ее мнению, поддержать позитивный настрой могут также итоги запланированного на пятницу заседания Банка России, если комментарии регулятора позволят с определенной долей уверенности заключить, что текущий цикл повышения ключевой ставки остался в прошлом.
Аналитик ФГ «Финам» Никита Степанов отмечает, что индекс вновь выше 3200 пунктов и при пробитии 3280 пунктов возможен рост до 3360 пунктов. Однако, как считает эксперт, сейчас образовался гэп в районе 3200−3230 пунктов, поэтому очень вероятно снижение с целью закрытия этого гэпа.
Российская валюта
Рубль продолжил в понедельник активно укрепляться по отношению к иностранным валютам. По итогам торгов 17 марта пара CNY/RUB потеряла 3,82%, закрывшись на отметке ₽11,35. Это минимальный уровень с 20 июня 2024 года.
Доллар на международном рынке Форекс снизился по отношению к рублю на 2,4% опустившись до ₽83,4455, а на российском межбанковском рынке потери американской валюты составили 2,25%, до ₽82,4526.
«Подорожанию рубля, вероятно, продолжает способствовать приток иностранной валюты зарубежных инвесторов на фоне по-прежнему высоких доходностей облигаций. Ожидания скорого улучшения для России геополитической ситуации выступают дополнительным стимулом покупок рублевых активов», — пояснил продолжающееся укрепление рубля эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Кроме того, несмотря на относительно низкие уровни нефтяных цен, а также санкционные ограничения, объем экспорта за последние несколько месяцев вырос, а импорта — снизился. Это обеспечивает дополнительный приток инвалюты в страну, добавил Бабин.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер также предположил, что поддержку рублю также оказал чисто технический эффект срабатывания маржин-коллов у ранних игроков на ослабление рубля, которым приходится крыть по рынку убыточные длинные позиции в валютных контрактах.
Михаил Зельцер не исключил очередных минимумов по валюте, по его оценке, следующая поддержка в долларе немногим ниже ₽83, а у юаня опорные у ₽10,8. «Однако вряд ли рубль будет долго таким дорогим — геополитика изменчивая, технически пары перепроданы, весенний экспорт явно будет ниже, а импорт — выше», — предупредил он.
Акции «Газпрома»
Акции «Газпрома» завершили основную сессию в хорошем плюсе, прибавив по ее итогам 2,08%, до ₽173,99. Однако на вечерней сессии бумаги растеряли часть прироста, на минимуме опускаясь до ₽171,68. По итогам дня бумаги компании выросли на 1,34%, до ₽172,73.
Резкий разворот котировок произошел после выхода результатов головной компании «Газпрома» по РСБУ — по итогам 2024 года она получила чистый убыток в размере ₽1,076 трлн по сравнению с прибылью ₽695,57 млрд в 2023 году. В тоже время выручка «Газпрома» за отчетный период выросла на 11,3% — до ₽6,26 трлн.
В управлении информации «Газпрома» сообщили, что основное влияние на формирование убытка оказали снижение рыночной стоимости акций «Газпром нефти» в сумме на ₽852 млрд и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере ₽444 млрд в связи с увеличением налоговой ставки до 25% с 1 января 2025 года.
«Стоит учитывать, что РСБУ не является показательным для полной оценки состояния компании», — отметил директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков. Отчетность по РСБУ отражает результаты головной компании «Газпрома», не консолидируя показатели дочерних компаний. «Надо ждать итоги по МСФО — там картина должна быть иная», — пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
После выхода сильных результатов «Газпрома» по МСФО за девять месяцев в БКС повысили прогноз по скорректированной чистой прибыли за 2024 год до $9,7 млрд (+31% по сравнению с 2023 годом).
Публикация отчета по МСФО ожидается в апреле.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:50 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст. м. «Москва-Сити»): купить доллары можно по ₽85,19, продать — по ₽85,01;
- Банк Казани (ст. м. «Автозаводская»): купить доллары можно по ₽86,49, продать — по ₽84.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽94,68, продать — по ₽96,42;
- Банк Казани (ст. м. «Полежаевская»): купить евро можно по ₽95,29, продать — по ₽92,35
Корпоративные события
«Русагро» — финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал 2024 года.
«Инарктика» — финансовые результаты по МСФО за 2024 год.
Другие важные события
Россия: Ожидается телефонный разговор лидеров России и США.
Россия: президент РФ Владимир Путин примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW — март —13:00 мск.
Еврозона: торговый баланс январь—февраль — 13:00мск.
США: количество выданных разрешений на строительство, млн — февраль — 15:30 мск.
США: количество новостроек, млн — февраль — 15:30 мск.
США: промышленное производство — февраль — 16:15 мск.
США: запасы нефти, изменение за неделю по данным API — предыдущая неделя — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3 245,19 (+1,57%).
Индекс РТС: 1 212,61 (+3,09%).
S&P 500: 5 675,12 (+0,64%).
Dow Jones Industrial Average: 41 841,63 (+0,85%).
NASDAQ Composite: 17 808,66 (+0,31%).