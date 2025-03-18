Индекс Мосбиржи, российская валюта, акции «Газпрома»: дайджест инвестора

Кабаков добавляет, что сегодня геополитика станет ключевым драйвером для российского рынка в ожидании итогов разговора Путина и Трампа, которые могут привести к деэскалации. «Стоит учитывать, что после недавнего роста возможна фиксация прибыли, особенно если переговоры не принесут результатов», — уточняет Кабаков. Он также подчернул, что рост ограничен техническими уровнями сопротивления (3267−3300 пунктов) и для дальнейшего роста необходимы существенные факторы.