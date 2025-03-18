Эксперт назвал единственный способ списать все долги по оплате ЖКУ

Признание банкротом позволит гражданам полностью избавиться от долгов за услуги ЖКХ, сообщил NEWS.ru эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства и общественный деятель Дмитрий Бондарь.
Он подчеркнул, что процедура банкротства представляет собой продолжительный процесс, связанный с рядом финансовых и юридических последствий.
«Единственным способом полностью списать накопленные долги по коммунальным платежам является признание гражданина банкротом. В этом случае суд может освободить должника от обязательств перед ресурсоснабжающими организациями, однако сам процесс требует времени и имеет юридические последствия, включая временное ограничение на совершение новых крупных финансовых операций», — отметил эксперт.
При этом Бондарь обратил внимание, что освобождение от оплаты услуг ЖКХ возможно лишь в строго ограниченных случаях и лишь при отсутствии юридической обязанности по внесению платежей. Он также подчеркнул значимость знания своих прав для граждан, добавив, что для перерасчета или снижения стоимости коммунальных услуг может потребоваться обращение за правовой помощью.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».