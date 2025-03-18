Эксперт назвал единственный способ списать все долги по оплате ЖКУ

При этом Бондарь обратил внимание, что освобождение от оплаты услуг ЖКХ возможно лишь в строго ограниченных случаях и лишь при отсутствии юридической обязанности по внесению платежей. Он также подчеркнул значимость знания своих прав для граждан, добавив, что для перерасчета или снижения стоимости коммунальных услуг может потребоваться обращение за правовой помощью.