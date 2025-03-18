Чистая прибыль «Инарктики» по МСФО снизилась на 50% в 2024 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль «Инарктики» по МСФО в 2024 году снизилась на 50% по сравнению с 2023 годом и составила 7,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
В то же время выручка «Инарктики» по итогам 2024 года увеличилась на 11% до исторического максимума — 31,5 млрд рублей.
Валовая прибыль до переоценки биологических активов за этот же период выросла на 8%, до 16,2 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль до учета переоценки биологических активов также выросла на 11%, до 10,3 млрд рублей.
Реализация готовой продукции в натуральном выражении по итогам 2024 года показала снижение на 9%. Биомасса в воде на конец отчетного периода также снизилась на 33%.
«Сокращение объемов биомассы в воде отразилось на переоценке биологических активов и привело к формированию чистого убытка по итогам первого полугодия 2024 года и оказало влияние на показатель чистой прибыли по итогам всего 2024 года. Сокращение биомассы было связано с изменением цепочек поставок и операционной модели — частичной переориентацией на российский малек, сдвигом сроков зарыбления, а также рядом реализовавшихся биологических рисков», — сообщила компания.
В компании также отметили, что продолжают инвестиции в модернизацию приобретенных мальковых заводов в Калужской, Нижегородской и Архангельской областях. В «Инарктике» напомнили, что в 2024 году компания в тестовом режиме запустила новый мальковый завод, построенный с нуля в Карелии. Параллельно с этим реализуется проект строительства завода рыбного корма в Великом Новгороде.
Как отметил генеральный директор компании Илья Соснов, чьи слова приводятся в сообщении, устойчивый свободный денежный поток и низкий уровень долговой нагрузки позволяет проводить регулярную ежеквартальную выплату дивидендов в рамках дивидендной политики.
О компании
«Инарктика» является управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевые направления деятельности группы под управлением компании включают товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области и товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия.
Развитие аквакультуры является стратегическим направлением деятельности компании. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тыс. тонн красной рыбы.