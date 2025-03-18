Чистая прибыль «Инарктики» по МСФО снизилась на 50% в 2024 году

«Сокращение объемов биомассы в воде отразилось на переоценке биологических активов и привело к формированию чистого убытка по итогам первого полугодия 2024 года и оказало влияние на показатель чистой прибыли по итогам всего 2024 года. Сокращение биомассы было связано с изменением цепочек поставок и операционной модели — частичной переориентацией на российский малек, сдвигом сроков зарыбления, а также рядом реализовавшихся биологических рисков», — сообщила компания.