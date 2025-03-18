Цены на пшеницу растут на фоне плохой погоды в основных странах-экспортерах

Ситуацию также усугубляют неблагоприятные погодные условия в Черноморском регионе, где, согласно отчету компании Futures International LLC, отсутствие снежного покрова и засушливые условия сказываются на урожаях пшеницы как на Украине, так и в России. По данным Maxar, в регионе ожидается усиление засухи.



Согласно отчету CRM Agri, на который ссылается Bloomberg, ожидания более сухой погоды в регионах выращивания зерновых в Чёрном море способствовали возвращению надбавки за риск в цены. Более высокие цены также были вызваны замедлением экспорта пшеницы из России, крупнейшего экспортера, передает агентство.