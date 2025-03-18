Цены на пшеницу растут на фоне плохой погоды в основных странах-экспортерах

Фьючерсы в Чикаго росли вторую сессию подряд после того, как шторм и лесные пожары, охватившие сельскохозяйственные районы США в выходные, привели к росту цен в понедельник, сообщает Bloomberg.
По прогнозам метеорологической компании Maxar, которые приводит в своей статье агентство, погодные условия на равнинах США будут ухудшаться, а в южных районах сохранится засуха.
Ситуацию также усугубляют неблагоприятные погодные условия в Черноморском регионе, где, согласно отчету компании Futures International LLC, отсутствие снежного покрова и засушливые условия сказываются на урожаях пшеницы как на Украине, так и в России. По данным Maxar, в регионе ожидается усиление засухи.
Согласно отчету CRM Agri, на который ссылается Bloomberg, ожидания более сухой погоды в регионах выращивания зерновых в Чёрном море способствовали возвращению надбавки за риск в цены. Более высокие цены также были вызваны замедлением экспорта пшеницы из России, крупнейшего экспортера, передает агентство.