Суд разрешил выплаты по облигациям «Домодедово»

В конце января с ходатайством о частичном снятии мер в суд обратилась Ассоциация инвесторов АВО, чтобы «Домодедово Фьюэл Фасилитис» (ООО «ДФФ», эмитент облигаций аэропорта Домодедово) могла платить купоны держателям своих бумаг. Чуть позже, в начале февраля, в суд с аналогичной просьбой обратился и сам эмитент. Оба ходатайства были удовлетворены, и суд разрешил провести платежи по облигационным выпускам.