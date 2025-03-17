Россиянам рассказали, как может измениться оплата в рассрочку

По словам Хаминского, рассрочка остается популярным инструментом на рынке, так как позволяет гражданам приобретать товары, на которые у них нет необходимых средств для единовременной оплаты. Однако, как подчеркнул эксперт, многие пользователи, оформляя рассрочку, не всегда оценивают возможные последствия, включая штрафные санкции за несвоевременные платежи.