Россиянам рассказали, как может измениться оплата в рассрочку

Госдума РФ приступила к рассмотрению законопроекта, направленного на регулирование покупок товаров в рассрочку с установлением минимальной суммы сделки в 50 тысяч рублей.
Об этом изданию NEWS.ru сообщил Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области. По его словам, инициатива создается для снижения уровня закредитованности граждан.
«Правительство предложило начать регулирование рассрочки, начиная с суммы 50 тысяч рублей. Законодатель новым проектом закона в первую очередь хочет предотвратить рост закредитованности населения и повысить информированность покупателей о реальной стоимости рассрочки, а также об ответственности и о санкциях за нарушение сроков оплаты», — пояснил эксперт.
В рамках нового законопроекта предполагается создание единого реестра операторов, предоставляющих услуги рассрочки, и установление максимального периода ее выплаты. Юрист также отметил, что представленные меры будут сопровождаться усилением контроля за соблюдением законодательства в данной сфере.
По словам Хаминского, рассрочка остается популярным инструментом на рынке, так как позволяет гражданам приобретать товары, на которые у них нет необходимых средств для единовременной оплаты. Однако, как подчеркнул эксперт, многие пользователи, оформляя рассрочку, не всегда оценивают возможные последствия, включая штрафные санкции за несвоевременные платежи.
«Сейчас пользователь рассрочки при покупке товаров не имеет соответствующей правовой защиты, которую имеет заемщик по банковскому кредиту», — подвел итоги Хаминский.
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