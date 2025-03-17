Эксперт объяснил, как мошенники получают данные о россиянах

«Насколько можно судить, у криминальных структур уже давно собраны те или иные данные практически на всех жителей. Причем не только России, аналогичные схемы используются и в других странах. Где-то вы фотографировали свой паспорт, что-то пересылали по имейлу и т. д. Криминальные структуры все это тщательно собирают, просеивают, анализируют, складывают по папочкам», — заявил Сафиулин.