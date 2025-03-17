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Эксперт объяснил, как мошенники получают данные о россиянах

Данные почти всех россиян уже находятся в руках мошенников, сообщил научный сотрудник Лаборатории финансовой грамотности экономического факультета МГУ Марат Сафиулин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

В беседе с NEWS.ru он отметил, что аферисты способны легко добывать персональную информацию, в том числе из электронной почты.

«Насколько можно судить, у криминальных структур уже давно собраны те или иные данные практически на всех жителей. Причем не только России, аналогичные схемы используются и в других странах. Где-то вы фотографировали свой паспорт, что-то пересылали по имейлу и т. д. Криминальные структуры все это тщательно собирают, просеивают, анализируют, складывают по папочкам», — заявил Сафиулин.

Эксперт подчеркнул, что персональные данные стали «товаром, который продается», и поэтому собранные «папочки» постоянно обновляются. По словам Сафиулина, мошенники накапливают все больше сведений, которые неоднократно перепродаются на черном рынке.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».