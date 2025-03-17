Эксперт объяснил, как мошенники получают данные о россиянах

В беседе с NEWS.ru он отметил, что аферисты способны легко добывать персональную информацию, в том числе из электронной почты.
«Насколько можно судить, у криминальных структур уже давно собраны те или иные данные практически на всех жителей. Причем не только России, аналогичные схемы используются и в других странах. Где-то вы фотографировали свой паспорт, что-то пересылали по имейлу
Эксперт подчеркнул, что персональные данные стали «товаром, который продается», и поэтому собранные «папочки» постоянно обновляются. По словам Сафиулина, мошенники накапливают все больше сведений, которые неоднократно перепродаются на черном рынке.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».