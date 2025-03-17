Нефть и газ. Йемен и страсти вокруг американского сланца

Поддержку черному золоту оказывает рост напряженности в Йемене, однако пока рынок не закладывает вероятность какого-то более широкого конфликта на Ближнем Востоке.
Китай сегодня опубликовал довольно позитивную статистику. Однако общий фон по-прежнему остается негативным — аналитики инвестдомов понижают свои прогнозы по нефтяному рынку. Техническая картина также сигнализирует о глобальной нисходящей динамике, которая впрочем не исключает вероятности локального отскока.
Американские фондовые индексы на этой неделе могут продолжить отскок, что может ослабить давление и на другие классы активов, включая сырьевые фьючерсы.
Предстоящие события недели:
18/03, вторник — недельное изменение коммерческих запасов нефти в США от API.
19/03, среда — недельное изменение коммерческих запасов нефти в США от EIA; решение ФРС по ставке. Рынок ожидает, что базовая процентная ставка по однодневным кредитам останется в диапазоне 4,25−4,50%.
20/03, четверг — решение по базовой ставке НБК; статистика по производственной активности и безработице в США.
21/03, пятница — число буровых установок от Baker Hughes.
Новостной фон.
∙ С учетом временного закрытия заводов в период празднования Лунного Нового года, промышленное производство Китая в январе-феврале выросло на 5,9% г/г. Это ниже, чем в декабре, но выше ожиданий рынка. При этом ускорился рост розничных продаж.
∙ Дональд Трамп отдал приказ о проведении новых операций на Ближнем Востоке.
∙ По расчетам Citigroup, если цена WTI будет колебаться возле $65 за баррель, то производители сланцевой нефти закроют 25 буровых установок, а добыча в США сохранится на прежнем уровне. Падение до $50, вероятно, приведет к сокращению буровых установок на 75 единиц, а добыча в США упадет более чем на 300 тыс. б/с.
∙ Гарольд Хэмм, один из представителей сектора сланцевой добычи, оспорил заявление нового министра энергетики США о том, что американские нефтяные компании смогут увеличить добычу даже при цене в $50 за баррель. По мнению Хэмма, цена нефти должна находится на уровне $80, чтобы покрывать расходы на некоторых месторождениях.
∙ Barclays понизил прогноз по средней цене Brent в 2025 г. на $9 — до $74 за баррель. Однако аналитики банка подчеркнули, что «не настроены по-медвежьи в отношении кривой, поскольку запасы низкие и продолжают снижаться».
∙ Goldman Sachs также понизил прогноз по нефти. Причина — ожидание более медленного роста экономики США из-за политики тарифов Трампа. Прогноз средней цены Brent на 2025 г. снижен до $71, WTI — до $67. Диапазон цен Brent — $65−80. Прогноз на 2026 по Brent — $68, WTI — $64.
∙ Запасы нефти в Китае в январе-феврале немного сократились, так как НПЗ перерабатывали больше нефти, а импорт был слабым.
∙ Мировой спрос на нефть в ближайшие месяцы вырастет из-за старта летнего автомобильного сезона — заявил вице-премьер Александр Новак. Этот фактор был учтен при принятии ОПЕК+ решения по возобновлению части добычи.
∙ По данным Baker Hughes, за прошедшую неделю число нефтяных и газовых буровых установок осталось без изменений. Общее их число на 6% меньше чем в аналогичный период прошлого года. Число буровых установок — ранний показатель будущей добычи.
Фьючерсы на природный газ, кажется, ожили после прошедшей коррекции. Просматривается формация «двойного дна» вблизи 200-периодной скользящей средней 4-часового графика ($3,974) и тренда. Для ее полной активации нужно пробивать уровень $4,19. Тогда следующая цель роста будет в районе $4,3.
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