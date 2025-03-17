Нефть и газ. Йемен и страсти вокруг американского сланца

∙ По расчетам Citigroup, если цена WTI будет колебаться возле $65 за баррель, то производители сланцевой нефти закроют 25 буровых установок, а добыча в США сохранится на прежнем уровне. Падение до $50, вероятно, приведет к сокращению буровых установок на 75 единиц, а добыча в США упадет более чем на 300 тыс. б/с.