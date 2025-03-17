Аналитики UBS повысили прогноз для золота

Как напомнил «Интерфакс», предыдущий прогноз предусматривал подорожание до 3000 долларов — эту отметку фьючерсы преодолели в пятницу, 14 марта.
По мнению экспертов, эскалация торговых конфликтов подчеркивает роль драгметалла в качестве актива «тихой гавани». Кроме того, опасения рецессии в США подстегнут дополнительный спрос на золото.
«Мы по-прежнему считаем, что решение иметь в инвестиционном портфеле около 5% золота будет оптимальным с точки зрения долгосрочной диверсификации», — отметили аналитики UBS.
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