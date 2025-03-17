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Аналитики UBS повысили прогноз для золота

Стоимость фьючерсов на золото может вырасти до 3200 долларов за тройскую унцию в четвертом квартале 2025 года. Такой прогноз дали аналитики швейцарского банка UBS.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Как напомнил «Интерфакс», предыдущий прогноз предусматривал подорожание до 3000 долларов — эту отметку фьючерсы преодолели в пятницу, 14 марта.

По мнению экспертов, эскалация торговых конфликтов подчеркивает роль драгметалла в качестве актива «тихой гавани». Кроме того, опасения рецессии в США подстегнут дополнительный спрос на золото.

«Мы по-прежнему считаем, что решение иметь в инвестиционном портфеле около 5% золота будет оптимальным с точки зрения долгосрочной диверсификации», — отметили аналитики UBS.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».