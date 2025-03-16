Музыке повышают ценность. Как может измениться стоимость импортных инструментов

Однако другие участники рынка сообщили «Ъ FM», что тенденций к повышению цен пока нет. Тем не менее за прошлый год медианная стоимость музыкальных инструментов выросла почти на 20%, говорится в исследовании «Чек Индекс». Также аналитики компании отмечают увеличение среднего чека и числа покупок примерно на 15%. Наиболее популярными оказались струнные, ударные и клавишные инструменты. Однако сейчас купить качественный товар сложно, поскольку большинство востребованных брендов ушли из страны, а параллельный импорт очень дорог, заметил основатель сети музыкальных магазинов SkifMusic Борис Колесников: "Музыкальные инструменты жестко привязаны к курсу валюты. Если мы увидим ослабление рубля, то с учетом того, что 95% всех музыкальных товаров, которые продаются на рынке России, завозятся из-за рубежа, последует и их подорожание. Мы строго следим за корреляцией курса нацвалюты и смотрим на то, каким образом он будет влиять на ценники.