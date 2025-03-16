Что нужно знать об ипотечном стандарте: советы Банка России

Некоторые банки предлагают заемщикам возможность снизить ставку по кредиту в обмен на единовременное вознаграждение. Однако такая практика может оказаться убыточной для клиента. Если кредит погашается досрочно, то возврат «переплаты» за понижение ставки может оказаться невозможным. С 1 июля 2025 года такие комиссии будут запрещены законом, а банки обязаны честно информировать своих клиентов о разнице между полной стоимостью кредита с дисконтом и без него.