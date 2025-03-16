Что нужно знать об ипотечном стандарте: советы Банка России

С приобретением жилья в ипотеку многие покупатели сталкиваются с заманчивыми предложениями от банков и застройщиков. Однако некоторые схемы, призванные облегчить клиентам доступ к недвижимости, могут быть сопряжены с финансовыми рисками. В Банке России рассказали, как узнать такие схемы и обезопасить себя.
Риски завышенной стоимости недвижимости
Некоторые банки и застройщики предлагают ипотеку на условиях, которые могут не сразу быть понятны заемщику. Среди распространенных схем — завышение стоимости жилья. Как это работает?
Стоимость квартиры искусственно увеличивается, а заемщик, который решает досрочно погасить кредит, рискует, так как прибыли от продажи квартиры может не хватить для расчетов с банком. Такие схемы часто сопровождаются недоучетом возможных финансовых последствий.
Ипотека от застройщика: чем это может обернуться?
На первый взгляд, предложение по сниженным процентным ставкам от застройщика выглядит привлекательно. Однако стоит учитывать, что застройщик может компенсировать убытки от низкой ставки, завышая стоимость недвижимости. В итоге заемщик платит больше, чем стоила бы квартира на рынке, а банк получает недополученную прибыль по процентам.
Правильный подход в таких ситуациях — следование стандартам: как заявлено в правилах, банк не имеет права принимать вознаграждение от застройщика за занижение ставки, если это ведет к увеличению цены квартиры.
Кэшбек при покупке: выгода или скрытые риски?
Еще одна схема, которая находит отклик у покупателей, — возврат средств в виде кэшбека. Часть этих денег может использоваться как первоначальный взнос. Однако такая схема зачастую базируется на завышении стоимости квартиры. Кроме того, банки не признают кэшбек в качестве «чистого» первоначального взноса, так как он фактически формируется за счет средств застройщика, а не самого покупателя.
Безопасный вариант сделки — внесение первоначального взноса исключительно из собственных средств заемщика. Это обеспечивает прозрачность расчетов и снижает риски, связанные с возможным перерасчетом стоимости жилья.
Комиссия за понижение ставки: что важно знать
Некоторые банки предлагают заемщикам возможность снизить ставку по кредиту в обмен на единовременное вознаграждение. Однако такая практика может оказаться убыточной для клиента. Если кредит погашается досрочно, то возврат «переплаты» за понижение ставки может оказаться невозможным. С 1 июля 2025 года такие комиссии будут запрещены законом, а банки обязаны честно информировать своих клиентов о разнице между полной стоимостью кредита с дисконтом и без него.
Обязательства банков перед клиентами
Банки обязаны выстраивать прозрачное и понятное общение с заемщиками. В частности:
- Предоставлять полную информацию по кредиту и отвечать на все вопросы клиента.
- Четко разъяснять права, обязанности и действия заемщика при оформлении и обслуживании кредита.
- Оказывать консультационные услуги до заключения договора, чтобы избежать недоразумений.
Эти правила защищают интересы заемщиков, повышают финансовую грамотность клиентов и формируют более ответственное банковское взаимодействие. Ожидается, что введение новых стандартов позволит минимизировать количество спорных ситуаций на кредитном рынке.
Как защитить себя от недобросовестных действий
Если заемщик сталкивается с подозрительными банковскими предложениями или действиями, рекомендуется:
- Записать разговор с представителем кредитной организации.
- Собрать и сохранить всю предоставленную документацию.
- При необходимости направить жалобу через интернет-приемную Банка России.
- В случаях нанесенного ущерба обратиться к финансовому уполномоченному, а если сумма убытков превышает 500 тысяч рублей — иск подать в суд.
Эти меры помогут отстоять свои права и добиться справедливости при спорных ситуациях.
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