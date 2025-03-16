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Что нужно знать об ипотечном стандарте: советы Банка России

С начала 2024 года в России вводятся новые правила для банков, направленные на защиту прав ипотечных заемщиков. Основная цель стандарта — сделать условия предоставления ипотечных кредитов более прозрачными и снизить риски для граждан. В ЦБ рассказали, какие схемы попадают под запрет и как быть заемщикам, которые сталкиваются с нарушениями.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

С приобретением жилья в ипотеку многие покупатели сталкиваются с заманчивыми предложениями от банков и застройщиков. Однако некоторые схемы, призванные облегчить клиентам доступ к недвижимости, могут быть сопряжены с финансовыми рисками. В Банке России рассказали, как узнать такие схемы и обезопасить себя.

Риски завышенной стоимости недвижимости

Некоторые банки и застройщики предлагают ипотеку на условиях, которые могут не сразу быть понятны заемщику. Среди распространенных схем — завышение стоимости жилья. Как это работает?

Стоимость квартиры искусственно увеличивается, а заемщик, который решает досрочно погасить кредит, рискует, так как прибыли от продажи квартиры может не хватить для расчетов с банком. Такие схемы часто сопровождаются недоучетом возможных финансовых последствий.

Ипотека от застройщика: чем это может обернуться?

На первый взгляд, предложение по сниженным процентным ставкам от застройщика выглядит привлекательно. Однако стоит учитывать, что застройщик может компенсировать убытки от низкой ставки, завышая стоимость недвижимости. В итоге заемщик платит больше, чем стоила бы квартира на рынке, а банк получает недополученную прибыль по процентам.

Правильный подход в таких ситуациях — следование стандартам: как заявлено в правилах, банк не имеет права принимать вознаграждение от застройщика за занижение ставки, если это ведет к увеличению цены квартиры.

Кэшбек при покупке: выгода или скрытые риски?

Еще одна схема, которая находит отклик у покупателей, — возврат средств в виде кэшбека. Часть этих денег может использоваться как первоначальный взнос. Однако такая схема зачастую базируется на завышении стоимости квартиры. Кроме того, банки не признают кэшбек в качестве «чистого» первоначального взноса, так как он фактически формируется за счет средств застройщика, а не самого покупателя.

Безопасный вариант сделки — внесение первоначального взноса исключительно из собственных средств заемщика. Это обеспечивает прозрачность расчетов и снижает риски, связанные с возможным перерасчетом стоимости жилья.

Комиссия за понижение ставки: что важно знать

Некоторые банки предлагают заемщикам возможность снизить ставку по кредиту в обмен на единовременное вознаграждение. Однако такая практика может оказаться убыточной для клиента. Если кредит погашается досрочно, то возврат «переплаты» за понижение ставки может оказаться невозможным. С 1 июля 2025 года такие комиссии будут запрещены законом, а банки обязаны честно информировать своих клиентов о разнице между полной стоимостью кредита с дисконтом и без него.

    Обязательства банков перед клиентами

    Банки обязаны выстраивать прозрачное и понятное общение с заемщиками. В частности:

    • Предоставлять полную информацию по кредиту и отвечать на все вопросы клиента.
    • Четко разъяснять права, обязанности и действия заемщика при оформлении и обслуживании кредита.
    • Оказывать консультационные услуги до заключения договора, чтобы избежать недоразумений.

    Эти правила защищают интересы заемщиков, повышают финансовую грамотность клиентов и формируют более ответственное банковское взаимодействие. Ожидается, что введение новых стандартов позволит минимизировать количество спорных ситуаций на кредитном рынке.

    Как защитить себя от недобросовестных действий

    Если заемщик сталкивается с подозрительными банковскими предложениями или действиями, рекомендуется:

    • Записать разговор с представителем кредитной организации.
    • Собрать и сохранить всю предоставленную документацию.
    • При необходимости направить жалобу через интернет-приемную Банка России.
    • В случаях нанесенного ущерба обратиться к финансовому уполномоченному, а если сумма убытков превышает 500 тысяч рублей — иск подать в суд.
      Эти меры помогут отстоять свои права и добиться справедливости при спорных ситуациях.

    «Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».