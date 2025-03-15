Куда вложить деньги в 2025 году, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке

«Если планируется покупка на горизонте ближайших двух лет, основную часть накоплений лучше разместить на вкладах. Это позволит быть уверенным в их безопасности, так как средства на вкладе в размере 1,4 млн рублей застрахованы, и получить хорошие проценты, так как сейчас кредитные организации готовы предлагать повышенные проценты на данные инструменты. При этом вклад лучше открывать с капитализацией и без опций пополнения и частичного снятия денежных средств — в этом случае условия по вкладам окажутся более предпочтительными», — подчеркнул Зварич.