Куда вложить деньги в 2025 году, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке

Эксперт напоминает, что банки могут корректировать требования к минимальному размеру согласно своей политике рисков. Так, размер первоначального взноса может варьироваться от 10% до 50% от стоимости квартиры.
По словам Зварича, инструменты для накопления стоит выбирать в зависимости от того, когда планируется покупка. Чем меньше времени остается до заключения договора ипотеки, тем более консервативные инструменты он рекомендует использовать — так покупатели могут снизить риски, например, падение ситоимости инвестиционного портфеля, и обеспечить себя необходимой суммой на руках.
Вклады
«Если планируется покупка на горизонте ближайших двух лет, основную часть накоплений лучше разместить на вкладах. Это позволит быть уверенным в их безопасности, так как средства на вкладе в размере 1,4 млн рублей застрахованы, и получить хорошие проценты, так как сейчас кредитные организации готовы предлагать повышенные проценты на данные инструменты. При этом вклад лучше открывать с капитализацией и без опций пополнения и частичного снятия денежных средств — в этом случае условия по вкладам окажутся более предпочтительными», — подчеркнул Зварич.
Кроме того, эксперт посоветовал рассматривать банки, которые предлагают новым клиентам или тем, кто «принес новые» средства, улучшенные условия. Срок вклада должен зависеть от предполагаемой даты покупки квартиры, а также от динамики ключевой ставки и, соответственно, ставок по вкладам.
«Если покупка квартиры в ипотеку планируется через два года, не стоит открывать вклад срочностью три года, так как досрочное закрытие депозита приведет к потерям в процентах — при досрочном закрытии проценты будут начислены по ставке до востребования, которая существенно ниже ставки по вкладу», — пояснил он.
При этом, добавил экономист, открывая вклад, необходимо проследить за ставкой Банка России. Если регулятор перейдет к снижению ключевой ставки, лучше выбрать долгосрочные депозиты.
Накопительные счета
Зварич порекомендовал одновременно со вкладом открывать накопительный счет. Здесь банки также предлагают повышенные ставки за выполнение определенных условий. Когда ставка кредитной организации снизится, можно будет перевести деньги в новый банк или на депозит.
Фондовые инструменты
Финансист также посоветовал добавить в портфель несколько консервативных фондовых инструментов, таких как ОФЗ и облигации крупных надежных корпоративных эмитентов с датой погашения до момента взятия ипотеки, а также фонды денежного рынка.
При этом Зварич напомнил, что вложения в инструменты фондового рынка государство не страхует. К тому же, инвестор может понести потери связанные, например, с реализацией риска дефолта эмитента облигаций. Поэтому специалист рекомендовал опираться на долговые бумаги надежных компаний.
Если покупка квартиры планируется более чем через два года, можно рассмотреть вложения в рисковые активы. Например, в облигации эмитентов с рейтингом ниже А+, в акции или в ПИФы.
«Из долевых инструментов лучше создать диверсифицированный портфель с опорой на бумаги компаний, предлагающих хорошую дивидендную доходность и регулярно платящих дивиденды», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, при благоприятном сценарии это позволит получить доходность как за счет выплат дивидендов, так и за счет роста стоимости акций компаний.
Эксперт указал, что объем инвестиций в инструменты фондового рынка, а также их распределение между облигациями, акциями и фондами обусловлены не только временным горизонтом до приобретения жилья, но и индивидуальным риск-профилем человека, который копит на первоначальный взнос.
«Реализация рыночных рисков, сопровождающаяся снижением стоимости активов, может привести к увеличению срока ожидания покупки жилья в ипотеку, поскольку уменьшает размер накопленных средств, доступных для внесения первоначального взноса», — заключил Зварич.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».