Нефть и газ. Отчет МЭА и тихие санкции США

Сохраняется общая нисходящая динамика. Для развития более уверенного восстановительного роста необходимо пробивать сопротивление на $71,3 за баррель. Чуть ниже также просматриваются два краткосрочных нисходящих сопротивлений — район $70,8−71.
Спуск ниже $69,8 будет служить негативом и усиливать вероятность очередного теста предыдущих локальных минимумов.
Некоторую поддержку рынку оказывает очередное ужесточение санкций против Ирана. США взяли достаточно быстрый темп давления на страну. Если так пойдет и дальше, то, возможно, санкции смогут повлиять на физические потоки иранской нефти.
Также США не продлили действие лицензии, связанной с платежами за российские энергоресурсы. СМИ уже окрестили это «тихим ужесточение санкций». Для рынка нефти эти новости также случат легким позитивом.
МЭА — организация, которая и так отличается довольно пессимистичным взглядом, — вчера ухудшила прогнозы по рынку нефти на этот год. Американские фондовые индексы продолжили снижение, что также может служить фактором технического давления на рынок сырьевых фьючерсов.
Новостной фон.
∙ США ввели санкции против министра нефти Ирана и еще большего количества компаний и судов, связанных с «теневым флотом» страны.
∙ США не продлили Генеральную лицензию 8, которая позволяла некоторым российским банкам проводить долларовые платежи за поставки энергоресурсов.
∙ МЭА опубликовало ежемесячный отчет по рынку нефти. По мнению агентства, условия, формирующие баланс спроса и предложения, сместились в пользу более слабого рынка. Спрос буде находиться под давлением из-за торговых войн. А последние решения ОПЕК+ усугубляют ситуацию с предложением. Мировое предложение нефти в этом году может превысить спрос примерно на 600 тыс. б/с. А если ОПЕК+ не будет сдерживать добычу и вернет на рынок часть сокращенных баррелей, то к указанному профициту добавится еще 400 тыс. б/с. Прогнозы роста спроса на 4К24 и 1К25 были незначительно понижены. Ожидается, что рост мирового спроса в этом году в среднем составит чуть более 1 млн б/с по сравнению с 830 тыс. б/с в 2024 году, что отчасти будет обусловлено снижением цен на нефть.
∙ По оценкам МЭА, основанным на данных Argus Media Group и Kpler, средневзвешенная цена на российскую нефть в феврале упала на $6,91 до $61,09 за баррель. Однако физические объемы экспорта почти не пострадали.
∙ Поставки нефти Saudi Aramco в Китай в апреле резко упадут.
∙ Китайские государственные нефтяные компании в этом месяце сокращают покупки российской нефти из-за санкций.
Природный газ.
Фьючерсы на природный газ торгуются ниже восходящего тренда начала года. Но еще есть шанс вернуться в него. Вчера котировки оттолкнулись от скрытой поддержки на уровне 200-периодной скользящей средней 4-часового графика — $3,966. Правда, сил на пробой нисходящего основного сопротивления не хватило.
На часовом графике, возможно, идет попытка отрисовки «Двойного дна», хотя точно сказать, конечно нельзя. Для более уверенного хода наверх необходимо сперва вернуться в тренд, а затем преодолеть горизонтальное сопротивление на $4,19 — это откроет дорогу к уровням $4,3 и $4,4.
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