Нефть и газ. Отчет МЭА и тихие санкции США

∙ МЭА опубликовало ежемесячный отчет по рынку нефти. По мнению агентства, условия, формирующие баланс спроса и предложения, сместились в пользу более слабого рынка. Спрос буде находиться под давлением из-за торговых войн. А последние решения ОПЕК+ усугубляют ситуацию с предложением. Мировое предложение нефти в этом году может превысить спрос примерно на 600 тыс. б/с. А если ОПЕК+ не будет сдерживать добычу и вернет на рынок часть сокращенных баррелей, то к указанному профициту добавится еще 400 тыс. б/с. Прогнозы роста спроса на 4К24 и 1К25 были незначительно понижены. Ожидается, что рост мирового спроса в этом году в среднем составит чуть более 1 млн б/с по сравнению с 830 тыс. б/с в 2024 году, что отчасти будет обусловлено снижением цен на нефть.