Эксперт рассказала, как долго будут расти цены на нефть

Согласно данным торгов на 16:00 мск 13 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent составляла 70,5 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть WTI — 67,19 доллара за баррель.
По словам аналитика, росту нефтяных цен поспособствовали несколько факторов. Во-первых, перепроданность — о ней накануне сигнализировали технические индикаторы.
Во-вторых, стабилизация американских фондовых индексов — в среду вышли хорошие данные по инфляции, которые придали рынку оптимизма.
Кроме того, отметила Людмила Рокотянская, относительно позитивными оказались данные о недельном изменении коммерческих запасов нефти в США. На прошлой неделе по-прежнему наблюдался прирост запасов нефти в силу сезонного техобслуживания на НПЗ, но этот прирост оказался ниже ожиданий рынка. Запасы бензина при этом сильно сократились, что может указывать на довольно высокий спрос.
«Дальнейшую динамику нефтяных цен предугадать довольно сложно. Глобальная картина указывает на нисходящую динамику. Фундаментальные факторы не исключают того, что цены в этом году могут опуститься и ниже недавно достигнутых минимумов», — добавила эксперт.
При этом, по ее словам, перечисленные факты не исключают возможности рывков цена наверх. Для продолжения роста фьючерсы на Brent должны пробить сопротивление на 71,3 доллара за баррель, заключила Людмила Рокотянская.
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