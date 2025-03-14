Эксперт рассказала, как долго будут расти цены на нефть

Кроме того, отметила Людмила Рокотянская, относительно позитивными оказались данные о недельном изменении коммерческих запасов нефти в США. На прошлой неделе по-прежнему наблюдался прирост запасов нефти в силу сезонного техобслуживания на НПЗ, но этот прирост оказался ниже ожиданий рынка. Запасы бензина при этом сильно сократились, что может указывать на довольно высокий спрос.