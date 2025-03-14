Аналитики заявили о замедлении трансформации экономики России

При этом доля занятых в обрабатывающей промышленности практически не изменилась, что, по мнению аналитиков, указывает на то, что увеличение валовой добавленной стоимости в этом секторе связано с более полной загрузкой мощностей, использованием резервов рабочего времени и повышением производительности труда.