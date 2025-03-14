Аналитики заявили о замедлении трансформации экономики России

Темпы структурных изменений в российской экономике замедлились после активной трансформации, вызванной пандемией и событиями 2022−2023 годов, при этом отраслевые изменения все еще идут быстрее, чем до пандемии. Такие выводы сделали аналитики АКРА в исследовании «Структурные изменения в экономике России в 2022—2024 годах», с которым ознакомился РБК.
Как уточняется в докладе, все ключевые индикаторы свидетельствуют об ощутимом замедлении трансформационных процессов в 2024 году.
После февраля 2022 года заметно выросла значимость таких секторов, как строительство, обрабатывающее производство, информационные технологии и государственное управление. Эти отрасли стабильно увеличивали вклад в ВВП, занятость, инвестиции, банковское кредитование и налоговые поступления.
В АКРА отмечают: «Рост значимости обрабатывающей промышленности и сектора госуправления — прямое следствие увеличения государственных расходов на оборону». Основной рост в «обработке» обеспечен увеличением производства готовых металлических изделий, электронной продукции, оптики, а также транспорта и оборудования, связанных с оборонными нуждами.
При этом доля занятых в обрабатывающей промышленности практически не изменилась, что, по мнению аналитиков, указывает на то, что увеличение валовой добавленной стоимости в этом секторе связано с более полной загрузкой мощностей, использованием резервов рабочего времени и повышением производительности труда.
Рост в строительной отрасли объясняется льготными ипотечными программами, а в сфере ИТ и связи — решением задач импортозамещения. Одновременно добывающая промышленность и сельское хозяйство показали снижение из-за сложностей с экспортом сырья.
В отношении агросектора АКРА подчеркивает, что в последние годы Россия скорее соблюдает курс на продовольственную безопасность без значительных новых рывков в индустрии.
Пространственная картина изменений в экономике носит неоднородный характер. Северо-западные регионы пострадали больше всего из-за ограничений на экспорт, тогда как южные регионы и Дальний Восток укрепляют позиции в инвестициях в основной капитал.
«Юг страны и Дальний Восток наращивают доли в инвестициях в основной капитал, тогда как центральные регионы сохраняют привлекательность с точки зрения трудовой миграции и демонстрируют опережающие темпы роста экономики», — подчеркивают аналитики.
Таким образом, экономическая трансформация в России продолжает развиваться, хотя и с меньшей динамикой. Преобладающими драйверами роста остаются государственные инвестиции и программы поддержки при снижении роли традиционных экспортных отраслей, что формирует новую отраслевую и региональную структуру экономики.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».