Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $2 950 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.