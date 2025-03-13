Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

По данным на 05:42 мск, цена на драгметалл составляла $2 951,3 за тройскую унцию (+0.15%).
По состоянию на 06:43 мск стоимость золота ускорила рост до $2 953,8 за унцию (+0.24%).
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $2 950 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.
По данным на 05:42 мск, цена на драгметалл составляла $2 951,3 за тройскую унцию (+0.15%).
По состоянию на 06:43 мск стоимость золота ускорила рост до $2 953,8 за унцию (+0.24%).