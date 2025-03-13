Рынок акций, отчет «РусГидро», индекс ОФЗ: дайджест инвестора

Рынок акций в среду, 12 марта, после снижения в начале сессии большую часть дня показывал боковую динамику. В ходе основных торгов индекс Мосбиржи терял около 0,75% и снижался до 3160 пунктов, однако к концу сессии смог отыграть часть потерь. Основная торговая сессия на российском рынке завершилась в минусе. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,53%, до 3183,97 пункта, а индекс РТС — на 0,59%, до 1157,95 пункта.