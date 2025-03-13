Рынок акций, отчет «РусГидро», индекс ОФЗ: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
Рынок акций в среду, 12 марта, после снижения в начале сессии большую часть дня показывал боковую динамику. В ходе основных торгов индекс Мосбиржи терял около 0,75% и снижался до 3160 пунктов, однако к концу сессии смог отыграть часть потерь. Основная торговая сессия на российском рынке завершилась в минусе. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,53%, до 3183,97 пункта, а индекс РТС — на 0,59%, до 1157,95 пункта.
На вечерней сессии динамика на рынке акций сменилась небольшим ростом, но восстановить утраченные позиции индексу не удалось. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессии, к концу торгов снизился на 0,67% по сравнению с уровнем закрытия среды — до уровня 3178,06 пункта.
На утренних торгах в четверг, 13 марта, индекс IMOEX2 показывал снижение на 0,5% — до уровня 3162,83 пункта по состоянию на 8:47 мск.
Риски со стороны западных санкций и геополитической напряженности продолжают оказывать давление на российский рынок акций, рассказал директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. Новости о возможном перемирии в Восточной Европе оказывают влияние на все глобальные рынки, включая российский. Однако неопределенность в отношении геополитики сдерживает активность инвесторов.
На фоне неопределенности с дальнейшим ходом переговорного процесса по украинской проблеме индекс Мосбиржи продолжает совершать разнонаправленные движения, не выходя за рамки двухнедельного диапазона 3127−3282 пунктов, сообщили в «БКС Мир инвестиций». По мнению экспертов, скорее всего, эта консолидация продолжится, если не появится важных новостей, связанных с геополитикой.
Отчетность «РусГидро»
В четверг, 13 марта, «РусГидро» опубликует финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и весь 2024 год.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» ожидают, что компания покажет смешанные результаты. По итогам квартала в брокере прогнозируют рост выручки на 14%, до ₽162,4 млрд, EBITDA — на 13%, до ₽32,7 млрд и падения скорректированной чистой прибыли на 43%, до ₽5 млрд.
В тоже время отсутствие дивидендов снижает релевантность результатов для инвесторов, поскольку «РусГидро» превращается в очередной крупный государственный институт развития с огромной инвестпрограммой, отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Булгаков. «Инвестпрограмма приведет к росту финансовых показателей “РусГидро” лишь через несколько лет», — подчеркнул эксперт.
На фоне масштабной инвестпрограммы, ведущей к росту долговой нагрузки, у БКС негативный взгляд на «РусГидро». Целевая цена — ₽0,41 на акцию.
Аналитики Альфа-Банка по итогам 2024 года ожидают роста выручки «РусГидро» на 12%, до ₽571 млрд на фоне роста цен на электроэнергию, скорректированной EBITDA — на 7%, до ₽140 млрд, и снижения скорректированной чистой прибыли на 18%, до ₽51 млрд из-за увеличения процентных платежей по растущему долгу.
По итогам января-сентября 2024 года чистый долг «РусГидро» увеличился на 31%, до ₽424 млрд, отмечают аналитики.
В Альфа-Банке также ждут, что свободный денежный поток компании (FCF) останется в отрицательной зоне и будет оставаться в минусе до окончания строительства тепловых мощностей на Дальнем Востоке в 2027—2028 годах.
Российский госдолг
Индекс российских государственных облигаций RGBI отскочил в среду после непродолжительной коррекции. По итогам торгов индикатор вырос на 0,22%, до 110,91 пункта.
«Снижение ОФЗ ожидаемо оказалось непродолжительным. После успешных аукционов Минфина спрос на гособлигации на вторичном рынке быстро вернулся», — прокомментировал динамику RGBI руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Ведомство продало облигации серий 26245 и 26247 на ₽245,5 млрд при спросе ₽350 млрд. Это лучший аукцион за три месяца и третий крупнейший аукцион по фиксированным бумагам за всю историю размещений. В брокере прогнозируют дальнейший рост индекса ОФЗ.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер указывает на сохранение сильного тренда на рост ОФЗ на фоне ожиданий монетарного разворота ЦБ. «ОФЗ могут проигнорировать неоднозначные метрики по инфляции и продолжить ралли, участники рынка делают перспективную ставку на монетарный разворот — спрос на аукционах рекордный, и это показательно», — отметил эксперт.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Банк Национальный стандарт (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,53, продать — по ₽86,48;
- Цифра банк (ст. м. «Маяковская», «Пушкинская», «Чеховская»): купить доллары можно по ₽88,6, продать — по ₽86,8.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского»): купить евро можно по ₽97,29, продать — по ₽96,61;
- Внешфинбанк (ст. м. «Новокузнецкая»): купить евро можно по ₽97,6, продать — по ₽95,6.
Корпоративные события
«РусГидро» — финансовые результаты по МСФО за 2024 год.
«Делимобиль» («Каршеринг Руссия») — финансовые результаты по МСФО за 2024 год.
Другие важные события
Российский форум финансового рынка с участием представителей Минфина, Банка России, Мосбиржи.
Отчет по рынку нефти от МЭА, месяц.
Еврозона: промышленное производство, январь — 13:00 мск.
Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск.
США: первичные обращения за пособиями по безработице, неделя — 16:30 мск.
США: индекс цен производителей, февраль — 15:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3183,97 (-0,53%).
Индекс РТС: 1157,95 (-0,59%).
S&P 500: 5599,30 (+0,49%).
Dow Jones Industrial Average: 41 350,93 (-0,20%).
NASDAQ Composite: 17 648,45 (+1,22%).