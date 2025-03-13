Россиянам объяснили, как будет работать самозапрет на маркерплейсах

«Пока обсуждается эксперимент, который может распространяться как на полный запрет на покупки, так и на установление лимитов. В целом, самозапрет — это функция, которую можно будет активировать для сознательного ограничения собственных расходов. Механизм работы может различаться в зависимости от конкретных целей, но в целом он основывается на установке лимитов и блокировке платежей», — сказала Светлана Фрумина, к.э.н., заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.
На данный момент, отметила Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру», не уточняется, будет ли механизм самозапрета распространяться на разные способы оплаты, включая кредит, рассрочку или использование собственных средств.
При этом она предположила, что ограничения будут действовать вне зависимости от формы расчета. Детали реализации инструмента определят по итогам эксперимента и дальнейших обсуждений с участниками рынка.
По мнению Анны Романенко, одним из плюсов от этого инструмента может стать снижение издержек, связанных с возвратами товаров и логистикой.
«Уменьшение объема невостребованных заказов сократит случаи многократной доставки товаров в пункты выдачи без выкупа или с последующим возвратом. Это позволит маркетплейсам оптимизировать складскую логистику, снизить затраты на обработку возвратов и повысить операционную эффективность», — пояснила она.
Светлана Фрумина, в свою очередь, добавила, что влияние самозапретов на экономические показатели онлайн-торговли будет зависеть от масштабов эксперимента. Если покупатели будут массово пользоваться инструментом — это приведет к сокращению объёмов продаж и, как следствие, потере прибыли.
«Вместе с тем самозапрет, связанный с желанием сократить расходы, может привести к росту спроса на товары, ориентированные на осознанное потребление и развитие новых нишевых сегментов. В целом, самоограничение в онлайн-покупках способствует развитию финансовой дисциплины и уменьшает число спонтанных приобретений», — заключила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».