Россиянам объяснили, как будет работать самозапрет на маркерплейсах

«Пока обсуждается эксперимент, который может распространяться как на полный запрет на покупки, так и на установление лимитов. В целом, самозапрет — это функция, которую можно будет активировать для сознательного ограничения собственных расходов. Механизм работы может различаться в зависимости от конкретных целей, но в целом он основывается на установке лимитов и блокировке платежей», — сказала Светлана Фрумина, к.э.н., заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.