Нефть и газ. Потоки российской нефти в Индию восстановлены

Относительно позитивными оказались данные EIA по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти за неделю снова показали прирост на фоне сезонного техобслуживания НПЗ, и тем не менее этот прирост оказался не таким существенным, как ожидал рынок. А вот запасы бензина существенно сократились, что может сигнализировать о достаточно сильном спросе.