Нефть и газ. Потоки российской нефти в Индию восстановлены

Это послужило стимулом для продолжения роста к следующей цели — $71,3. Сейчас котировки находятся вблизи этого уровня. Неизвестно, пойдут ли они на его преодоление или все-таки откатятся ниже. Пробой $71,3 будет сигнализировать о возможном походе к $72,1 — это уровень 20-дневной скользящей средней (EMA20).
Поддержку рынку нефти вчера оказала некоторая стабилизация американского фондового рынка. Причиной выступили позитивные статданные по инфляции. Однако хорошее настроение было нарушено очередной угрозой Дональда Трампа ввести пошлины против ЕС.
Относительно позитивными оказались данные EIA по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти за неделю снова показали прирост на фоне сезонного техобслуживания НПЗ, и тем не менее этот прирост оказался не таким существенным, как ожидал рынок. А вот запасы бензина существенно сократились, что может сигнализировать о достаточно сильном спросе.
ОПЕК подтвердила свои оценки по росту мирового спроса на 2025−2026 гг. Однако ложкой дегтя выступили сведения о приросте в феврале добычи странами, входящими в картель.
Сегодня ежемесячный отчет представит МЭА.
Новостной фон.
∙ По данным EIA, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,45 млн баррелей. Статистика API, опубликованная днем ранее, указывала на прирост в 4,2 млн. При этом запасы бензина сократились сильнее ожиданий — на 5,7 млн баррелей.
∙ Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины на товары из ЕС.
∙ ОПЕК опубликовала ежемесячный отчет по рынку нефти. Страны ОПЕК+ в феврале увеличили добычу на 313 тыс. б/с. Основной прирост был зафиксирован у Казахстана, который ранее, наоборот, обещал компенсировать недосокращенные объемы добычи.
∙ Импорт российской нефти в Индию в марте восстановился до своего обычного уровня. Причина — грузы доставляются танкерами, не попавшими под санкции, а часть поставок была перенаправлена из Турции.
Природный газ.
Фьючерсы на природный газ скорректировались к целевому блоку $4,06−4,17 — на него указывали в прошлом обзоре. Сейчас котировки находятся вблизи тренда, который тянется с января 2025 г. Чуть ниже находится еще один скрытый уровень поддержки — $3,959 — 200-периодная скользящая средняя 4-часового графика.
RSI часового графика сигнализирует о перепроданности. RSI 4-часового графика также находится вблизи зоны перепроданности. Это указывает на повышенную вероятность отскока.
Ближайшее нисходящее сопротивление — $4,127, далее — $4,230. Пробой этих линий откроет дорогу для более мощного восстановления.
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