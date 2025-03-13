Минпромторг объяснил необходимость маркировки смартфонов

Минпромторг предложил обязать производителей и дистрибуторов ввести маркировку «Честного знака» с 1 декабря 2025 г. для радиоэлектронной продукции, включая ту, что ввезли по процедуре параллельного импорта. Такие данные появились в проекте постановления Минпромторга, который есть в распоряжении «Ведомостей».