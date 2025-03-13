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Минпромторг объяснил необходимость маркировки смартфонов

Все гаджеты, которые будут продаваться внутри страны, планируется снабдить маркировкой, сообщают «Ведомости».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Getty Images/Unsplash

Минпромторг предложил обязать производителей и дистрибуторов ввести маркировку «Честного знака» с 1 декабря 2025 г. для радиоэлектронной продукции, включая ту, что ввезли по процедуре параллельного импорта. Такие данные появились в проекте постановления Минпромторга, который есть в распоряжении «Ведомостей».

Министерство объясняет необходимость маркировки борьбой с контрафактом в отрасли. В документе Минпромторг дает определение контрафакту как «копии брендов», «реплики» или «устройства с недостоверной информацией о них».

В том числе Минпромторг указывает, что часть серого рынка может включать в себя не только фактические подделки, но и нелицензионные сборки или устройства с нелегальным программным обеспечением.

Для выполнение требований регулятора, производителей и дистрибьюторов электроники обяжут с 1 сентября 2025 года регистрировать в информационной системе все товары, продаваемые на территории РФ. По информации, имеющейся на сайте «Честного знака», маркировка единицы товара будет стоить компании 0,5 рубля.

В настоящее время производители и дистрибуторы занимаются маркировкой лишь определенных категорий продукции, что осуществляется в рамках эксперимента. С 1 декабря 2023 года компании получили возможность добровольно маркировать осветительные приборы, гирлянды, светодиоды и другие товары светотехнического сегмента.

В период с 10 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года такая возможность будет доступна для ноутбуков и телефонов. После завершения эксперимента маркировка перечисленных видов электроники станет обязательной.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».