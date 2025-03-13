FT узнала об угрозах Венгрии для снятия санкций ЕС с Фридмана

Антироссийские санкции ЕС состоят из двух частей, которые продлеваются в разное время. Одна из них охватывает экономические меры, а другая представляет собой список из более чем 2,4 тыс. физических и юридических лиц, на которых распространяется замораживание активов и запрет на поездки, объяснял Reuters.