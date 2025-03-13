Дерипаска предупредил о нефти по $50 за баррель

В прошлом году добыча нефти в США превысила 13 млн барр. в сутки (для сравнения, в 2012 году она составила 6 млн). Многие аналитики и руководители нефтяных компаний считают, что при цене $50 за баррель многим производителям сланцевой нефти будет невыгодно наращивать добычу, пишет FT. Объявленные Трампом пошлины на алюминий и сталь из других стран также привели к росту расходов для производителей нефти, в то время как администрация выступает с лозунгом «бури, детка, бури», отмечают в Morgan Stanley.