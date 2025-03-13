Бедность за порогом. По итогам 2024 года доля малоимущих в РФ обновила минимум

Поясним, что для расчетов Росстат использует стоимость потребительской корзины на человека в четвертом квартале 2020 года, индексированную на накопленную с тех пор инфляцию. В 2024-м эта сумма в среднем была равна 15,5 тыс. руб. в месяц. Показатель бедности в прошлом году снижался в течение года: в первом квартале число россиян с доходами ниже границы бедности составляло 14 млн человек (9,6% населения), во втором — 12,4 млн (8,5%), в третьем — 11,8 млн (8%), в четвертом — 7,7 млн человек (5,3%).