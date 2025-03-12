Вклад креативной экономики в ВВП составил 7,5 трлн рублей в 2024 году

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. В 2024 году валовая добавленная стоимость креативной экономики составила 7,5 трлн рублей, ее вклад в ВВП России — 4,1%. Такие данные приводит пресс-служба Минэкономразвития.
«Развитие креативных индустрий — это дополнительная возможность для регионов, где нет большой сырьевой базы и традиционной промышленности, эффективно развивать свою экономику», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. По ее словам, в последние годы наблюдается стабильный рост вклада креативного сектора в ВВП РФ. В 2017 году вклад креативной экономики в ВВП составил 2,8% или 2,3 трлн рублей, в 2020 году — 3,2% или 3,1 трлн рублей, в 2023 году — 3,8% или 6 трлн рублей.
«В настоящий момент Минэкономразвития России решает институциональные задачи: формируется единый реестр субъектов креативных индустрий, определены соответствующие ОКВЭД. Наряду с разработкой стратегии развития креативных индустрий до 2036 года это позволит системно подходить к расширению сектора», — сказала Илюшникова.
Креативная экономика охватывает такие индустрии, как музыка, реклама, мода, архитектура, образование, народные промыслы, кино, музеи, информационные технологии, ювелирное дело и другие. Ключевое в креативном продукте — уникальная творческая идея, имеющая экономический потенциал. В большинстве отраслей есть креативная составляющая. Например, в текстильном производстве это формирование дизайн-концептов одежды, в строительстве — разработка архитектурных проектов, в киноиндустрии — создание кинофильмов или телепрограмм.
«Росстат фиксирует показатели креативного сектора экономики с 2020 года, при этом динамический ряд рассчитан с 2017-го по ОКВЭД-2», — прокомментировал заместитель руководителя Росстата Дмитрий Кенчадзе.
Наибольший вклад в развитие креативной экономики, по данным МЭР РФ, вносят такие виды деятельности, как «Разработка компьютерного программного обеспечения» (34,96%), «Реклама и пиар» (13,38%), а также «Гастрономия» по коду ОКВЭД «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания» (10,6%).