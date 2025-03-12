Вклад креативной экономики в ВВП составил 7,5 трлн рублей в 2024 году

«Развитие креативных индустрий — это дополнительная возможность для регионов, где нет большой сырьевой базы и традиционной промышленности, эффективно развивать свою экономику», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. По ее словам, в последние годы наблюдается стабильный рост вклада креативного сектора в ВВП РФ. В 2017 году вклад креативной экономики в ВВП составил 2,8% или 2,3 трлн рублей, в 2020 году — 3,2% или 3,1 трлн рублей, в 2023 году — 3,8% или 6 трлн рублей.