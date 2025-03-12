«Скоринг бюро»: россияне от 41 до 49 лет чаще оформляют самозапрет на кредит

Так, по данным бюро, на первом месте в топ-10 оказались граждане в возрасте 42 лет, они за первые 10 дней работы сервиса самозапрета на кредиты оформили 128 469 обращений. Второе место заняли россияне в возрасте 41 года (124 681 обращение). На третьем месте — граждане в возрасте 43 лет (121 957 обращений), на четвертом — клиенты в возрасте 44 лет (117 994 обращения), на пятом — россияне в возрасте 46 лет (117 718 обращений). На шестом — восьмом местах оказались граждане в возрасте 47, 45 и 64 лет (порядка 115 000 обращений), на девятом — десятом местах — россияне в возрасте 48−49 лет (порядка 114 000 обращений).