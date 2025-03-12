Россиянам рассказали, что делать, если для выхода на пенсию нет необходимого стажа

Не только период работы и уплаты страховых взносов формирует наши пенсионные права: некоторые нестраховые периоды (когда человек не работал, страховые взносы не уплачивались) также включаются в страховой стаж и формируют пенсионные баллы. Например, к нестраховым периодам относится: отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, уход за инвалидом 1 группы, престарелым от 80 лет, служба по призыву и период мобилизации, участие в военных действиях в составе добровольческих формирований, нахождение на больничном, время учета по безработице в службе занятости и ряд других.