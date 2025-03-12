Осторожно, с надеждой. Банк России фиксирует предпосылки для дезинфляции

Кредит также продолжает сдерживать спрос — однако, если в розничном сегменте в январе снижение рублевого портфеля ускорилось (до −0,2% м/м SA после −0,04 м/м SA в декабре), то в корпоративном говорить об этом в ДИП не спешат. С одной стороны, рост в секторе замедлился в январе до 0,1% с 1,8% м/м SA в декабре (что существенно ниже 2% м/м SA в среднем за второе полугодие 2024 года), однако в этой динамике возможно влияние масштабных искажений, внесенных бюджетными расходами. Так, «в декабре—январе спрос на кредит мог снизиться из-за активного авансирования госконтрактов», отмечают аналитики: тогда уменьшение вклада роста кредитования в увеличение широкой денежной массы М2Х было компенсировано увеличением вклада бюджета. Рост М2Х сначала ускорился в январе до 15,5% с 15% в декабре, но в феврале, по оценке, опять замедлился до 15,3% год к году. Впрочем, это все равно «превышает темпы, которые будут способствовать замедлению инфляции». Картина должна проясниться «в марте—апреле, которые не подвержены столь значительной сезонности бюджетных потоков, как декабрь—февраль», фиксирует бюллетень. Подождать регулятор намерен и с оценкой влияния возврата правительства к выполнению бюджетного правила — до «возвращения скорости расходования средств к сезонной норме».