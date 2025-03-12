Нефть и газ. Нарушение санкций и медвежьи настроения сланцевиков

∙ Скотт Шеффилд, заработавший состояние на сланцевой нефти, посоветовал производителям затаиться и понаблюдать за тем, что будет происходить в течение следующих 2−3 лет. По мнению Шеффилда, цены не нефть могут упасть до $50-$60. Причина — другие страны наращивают добычу, а спрос со стороны Китая приближается к пику. Шеффилд считает, что текущая администрация США рассчитывает на то, что бурильщики смогут повысить эффективность добычи даже при цене в $50 за баррель. «Очень сложно зарабатывать деньги при цене нефти в 50 долларов», — заключил Шеффилд.