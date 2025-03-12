Нефть и газ. Нарушение санкций и медвежьи настроения сланцевиков

При этом просматривается блок консолидации на $69,3−69,6, который может выступить потенциальной поддержкой. Ниже — уровень $68,6, пробой которого чреват уходом на $65.
Ближайшее сопротивление — блок $69,7−70. Его пробой может открыть дорогу к $71,3 и далее к $72,1.
RSI дневного графика находится вблизи зоны перепроданности. Глобальная техническая картина указывает на движение по нисходящей динамике, что не исключает вероятности периодических отскоков цены вверх.
Фундаментальные факторы, оказывающие давление на черное золото остаются все теми же — на этот и следующий годы ожидается профицит предложения нефти; тарифная политика Трампа может быть негативна для темпов роста мировой экономики; страны ОПЕК+ обладают большими резервными мощностями, которые потенциально могут оказаться на рынке; последние санкции против российской нефти не препятствуют ее доступу на мировой рынок. Новости по возможному урегулированию российско-украинского конфликта тоже служат негативном для рынка нефти, но это, скорее всего, уже заложено в текущих ценах.
Техническим фактором давления может служить продолжающееся падение в американских акциях — данное событие может провоцировать отток ликвидности в том числе и с рынка товарных фьючерсов.
Позитив — возможное усиление давления на Иран и Венесуэлу; ослабление доллара в мировых валютам; заявления Трампа и его команды о желании заполнить стратегический резерв (конкретных действий пока не было — необходимо согласование с Конгрессом).
На этой неделе в Техасе проходит ежегодная конференция CERAWeek — представители нефтяных компаний активно комментируют рынок. Настрой в отношении будущих цен на нефть можно охарактеризовать как медвежий. Есть непонимание того, как политика «бури, детка, бури» Трампа согласуется с его стремлением к более низким ценам.
Сегодня ожидается сессия с Дэниелом Йергиным и исполнительным директором Abu Dhabi National Oil Co. Султан Аль Джабером. Далее выступят топ-менеджеры TotalEnergies SE, ConocoPhillips, BP и Occidental Petroleum Corp.
Вчера Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA) опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. До середины этого года ведомство не ожидает в рынке слабости — к 3 кварталу цена Brent, согласно прогнозу, вырастет с $70 до $75. Причины — низкий уровень мировых запасов, санкционное давление на добычу в Иране и Венесуэле. При этом со второй половины года запасы начнут расти, что приведет к снижению цен — на 2026 г. средняя цена Brent прогнозируется на уровне $68.
Сегодня ежемесячный отчет представит ОПЕК, завтра — МЭА.
Также в фокусе внимания рынка — динамика коммерческих запасов нефти в США. Вчера данные API сигнализировали о недельном приросте в размере 4,2 млн баррелей. Сегодня вечером поступят официальные данные EIA. Цифры двух организаций довольно часто разнятся.
Новостной фон
∙ Хуситы обещают возобновить атаки на израильские корабли.
∙ Появились признаки нарушения санкций США. Несколько танкеров, попавших в SDN-list, погрузили нефть сорта Pacific и отплыли из порта Находки. Потоки нефти из всех российских портов за последние четыре недели вырос примерно на 300 тыс. б/с — это самый большой прирост с января 2023 года.
∙ Скотт Шеффилд, заработавший состояние на сланцевой нефти, посоветовал производителям затаиться и понаблюдать за тем, что будет происходить в течение следующих 2−3 лет. По мнению Шеффилда, цены не нефть могут упасть до $50-$60. Причина — другие страны наращивают добычу, а спрос со стороны Китая приближается к пику. Шеффилд считает, что текущая администрация США рассчитывает на то, что бурильщики смогут повысить эффективность добычи даже при цене в $50 за баррель. «Очень сложно зарабатывать деньги при цене нефти в 50 долларов», — заключил Шеффилд.
∙ EIA ожидает, что добыча нефти в США в 2025 г. вырастет и в среднем составит 13,61 млн б/с, а 2026 г. — 13,76 млн б/с. В 2024 г. было 13,22 млн б/с.
∙ В Occidental Petroleum полагают, что добыча нефти в США достигнет пика между 2027 и 2030 годами.
∙ Канада рассматривает ответные меры в случае эскалации торговой войны с США — ограничение экспорта нефти и пошлины на американский этанол.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ вчера отскочили вверх к скрытом нисходящему сопротивлению, после чего возобновили коррекционный откат. Сейчас котировки дошли до ближайшего восходящего тренда и, вероятно, удержать его не смогут. Следующей целью коррекции в таком случае станут уровни — $4,17 и $4,06. При подходе к ним RSI часового графика, скорее всего, войдет в зону перепроданности.
Ближайшее сопротивление — нисходящая линия в районе $4,416. Ее пробой будет позитивным сигналом для роста к $4,526.
Глобальная техническая картина указывает на восходящую динамику актива.
Свежий прогноз EIA также позитивен. Ведомство ожидает большего потребления природного газа в 2025 и 2026 годах и меньшего количества природного газа в хранилищах. Прогноз по средней спотовой цене Henry Hub на 2025 г. повышен на 11% до $4,20/MMBtu. В 2026 г. среднегодовая цена ожидается на уровне $4,5 (+8% к предыдущему прогнозу).
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