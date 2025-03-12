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Набиуллина заявила о развитии системы поддержки финансовой грамотности

В российских регионах ведется развитие инфраструктуры для повышения финансовой грамотности. Об этом заявила на церемонии подведения итогов конкурса «Столица финансовой культуры» в Национальном центре «Россия» глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Банк России

В финале конкурса «Столица финансовой культуры» за призовые места боролись 12 российских регионов. В итоге лидерами были признаны Красноярский край и Нижегородская область.

Как заявила глава Банка России, выбирать победителя в конкурсе было невероятно сложно, так как соперники представили множество наработок и свежих идей в области финансового просвещения.

«Вот когда я просматривала презентацию, обсуждала с коллегами, я для себя сделала три вывода. Первый — это то, что в регионах уже есть хорошая инфраструктура для работы по финансовой грамотности. <…> Второе, связанное с первым, — это то, что многие проекты, я уверена, будут реализованы, даже если регион не получит статус столицы финансовой культуры. И третье, мы видим, что проекты очень разные и действительно отвечают потребностям людей. <…> Там есть квесты, есть фуникулеры финансовой грамотности», — подчеркнула глава регулятора.

Вклад конкурсантов в финансовую культуру, по мнению Набиуллиной, был значительным. Благодаря ему людям станет проще ориентироваться в непростом мире финансов и использовать его возможности грамотно.