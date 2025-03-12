Набиуллина заявила о развитии системы поддержки финансовой грамотности

«Вот когда я просматривала презентацию, обсуждала с коллегами, я для себя сделала три вывода. Первый — это то, что в регионах уже есть хорошая инфраструктура для работы по финансовой грамотности. <…> Второе, связанное с первым, — это то, что многие проекты, я уверена, будут реализованы, даже если регион не получит статус столицы финансовой культуры. И третье, мы видим, что проекты очень разные и действительно отвечают потребностям людей. <…> Там есть квесты, есть фуникулеры финансовой грамотности», — подчеркнула глава регулятора.