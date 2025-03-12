Каким будет курс рубля 13 марта 2025 года: прогноз эксперта

Американский рынок продолжает с начала недели находиться под давлением как последствий обмена тарифными ставками, так и все большему количеству заявлений о рисках рецессии. Добавляют масла в огонь предупреждения американских авиакомпаний о снижении спроса, что многими часто рассматривается как важный маркер оптимизма. В свою очередь Европа рассматривает ответные меры после вступления в силу тарифов Трампа на сталь и алюминий.