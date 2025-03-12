Каким будет курс рубля 13 марта 2025 года: прогноз эксперта

Несмотря на первые заявления по переговорному процессу в Саудовской Аравии, инвесторы пока не спешат делать какие-либо выводы. Скорее всего, мы продолжим видеть сохраняющуюся неопределенность и пониженную активность игроков, как минимум до новых сообщений.
Среди корректирующихся компаний снова стоит обратить на компании застройщиков. Вслед за снизившимися еще в понедельник акциями группы «ПИК» сегодня теряли в стоимости и другие акции сектора.
Американский рынок продолжает с начала недели находиться под давлением как последствий обмена тарифными ставками, так и все большему количеству заявлений о рисках рецессии. Добавляют масла в огонь предупреждения американских авиакомпаний о снижении спроса, что многими часто рассматривается как важный маркер оптимизма. В свою очередь Европа рассматривает ответные меры после вступления в силу тарифов Трампа на сталь и алюминий.
Безусловно, тарифные войны оказывают свое влияние и на стоимость сырья. Так, нефть Brent, тестирующая с начала недели уровни около важного значения в 70$ за баррель, вновь смогла закрепиться на этом уровне. Однако до конца не ясно как перестроится внешняя торговля и спрос после новых тарифов.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 марта — 3100−3250 п.
Несмотря на продолжающееся снижение глобального доллара и достижение им минимумов конца 2024 года, сегодня он отыграл часть позиций к рублю во фьючерсе, правда только до уровня 88 117 рублей.
Текущее соотношение курса валют можно объяснить во многом продажей экспортной выручки и возникшим интересом к ОФЗ. Однако, скорее всего, такая ситуация носит временный характер, и сохраняющаяся неопределенность вернет курсы ближе к уровням 89 — 90 рублей за доллар.
Прогноз по рублю на 12 марта — юань 12,2−12,5, доллар — 87 −88,5 ₽
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