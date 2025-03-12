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Каким будет курс рубля 13 марта 2025 года: прогноз эксперта

Российский рынок сегодня весь день торговался в небольшом минусе, доходившем до −1% по индексу Мосбиржи (3170 пунктов), отмечает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Несмотря на первые заявления по переговорному процессу в Саудовской Аравии, инвесторы пока не спешат делать какие-либо выводы. Скорее всего, мы продолжим видеть сохраняющуюся неопределенность и пониженную активность игроков, как минимум до новых сообщений.

Среди корректирующихся компаний снова стоит обратить на компании застройщиков. Вслед за снизившимися еще в понедельник акциями группы «ПИК» сегодня теряли в стоимости и другие акции сектора.

Американский рынок продолжает с начала недели находиться под давлением как последствий обмена тарифными ставками, так и все большему количеству заявлений о рисках рецессии. Добавляют масла в огонь предупреждения американских авиакомпаний о снижении спроса, что многими часто рассматривается как важный маркер оптимизма. В свою очередь Европа рассматривает ответные меры после вступления в силу тарифов Трампа на сталь и алюминий.

Безусловно, тарифные войны оказывают свое влияние и на стоимость сырья. Так, нефть Brent, тестирующая с начала недели уровни около важного значения в 70$ за баррель, вновь смогла закрепиться на этом уровне. Однако до конца не ясно как перестроится внешняя торговля и спрос после новых тарифов.

Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 марта — 3100−3250 п.

Несмотря на продолжающееся снижение глобального доллара и достижение им минимумов конца 2024 года, сегодня он отыграл часть позиций к рублю во фьючерсе, правда только до уровня 88 117 рублей.

Текущее соотношение курса валют можно объяснить во многом продажей экспортной выручки и возникшим интересом к ОФЗ. Однако, скорее всего, такая ситуация носит временный характер, и сохраняющаяся неопределенность вернет курсы ближе к уровням 89 — 90 рублей за доллар.

Прогноз по рублю на 12 марта — юань 12,2−12,5, доллар — 87 −88,5 ₽

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».