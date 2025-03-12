Индекс Мосбиржи, отчет «Ренессанс страхования», рубль: дайджест

В Альфа-Банке ожидают роста чистой прибыли за год на 5%, до ₽10,8 млрд. «Декабрьское решение ЦБ оставить ставку без изменений спровоцировало ралли на фондовом рынке и, вероятно, могло поспособствовать тому, что фактическая прибыль компании оказалась выше, чем мы предполагали (в ноябре 2024 года мы моделировали прибыль на уровне ₽8−9 млрд)», — отметили в банке.