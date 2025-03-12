Индекс Мосбиржи, отчет «Ренессанс страхования», рубль: дайджест

Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи закрыл основную сессию практически без изменений, поднявшись с 3200,81 пункта до 3200,95 пункта. Также мало изменился индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях. Индикатор прибавил 0,08%, до 3199,62 пункта.
Зато на 2,11% вырос долларовый РТС, отразив укрепление рубля, достигнув 1164,84 пункта.
На утренней сессии 12 марта IMOEX2 теряет 0,36%, до 3188,22 пункта, по данным на 08:41 мск.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что штиль на рынке сопровождался резким снижением оборотов торгов, которые по итогам вторника составили ₽105,1 млрд. Для сравнения, в пятницу участники рынка наторговали на ₽188 млрд. В понедельник также наблюдались сниженные обороты торгов (₽88,9 млрд).
«Нулевое отклонение бенчмарка и резкое падение оборотов предвещают сильное направленное движение рынка акций», — пишет Зельцер. По его словам, технически предполагается дальнейший рост индекса, однако сохраняется фундаментальная неопределенность. «Сигналы с внешнего контура могут иметь сильное влияние на курс акций, и поведение участников может быть даже иррациональным», — также предупредил эксперт.
Инвесторы ожидают новых геополитических сигналов, которые могут появиться после завершения переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, объяснил затишье на рынке аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов. В СМИ также появилась информация о возможной встрече спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Путина в Москве на этой неделе.
Во вторник, 11 марта, прошли переговоры делегаций США и Украины. По их итогам глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина готова принять предложение США прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления, если на такой же шаг согласится Россия. Но, по словам Ермака, США отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине.
Советник президента США Майк Уолтц сообщил, что в ближайшее время намерен обсудить результаты переговоров с российскими представителями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможное прекращение огня вступит в силу в случае положительного ответа России.
Индекс IMOEX2 на вечерней сессии отреагировал снижением на итоги переговоров, однако к концу дня отыграл потери.
Отчетность «Ренессанс страхования»
В среду, 12 марта, «Ренессанс страхование» опубликует финансовые результаты по МСФО за 2024 год.
По оценке аналитика ИК «Велес Капитал» Сергея Жителева, в минувшем году брутто-премия (общая сумма брутто подписанных страховых премий) компании выросла на 29,8% и составила ₽160,3 млрд. Нетто-премия увеличилась на 23,7%, до ₽144,58 млрд.
В инвесткомпании также ожидают снижения доходов от инвестиций из-за высокой ключевой ставки на 27,8%, до ₽13,5 млрд. Чистая прибыль, согласно прогнозу, составила ₽10,4 млрд, что соответствует уровню 2023 года.
В Альфа-Банке ожидают роста чистой прибыли за год на 5%, до ₽10,8 млрд. «Декабрьское решение ЦБ оставить ставку без изменений спровоцировало ралли на фондовом рынке и, вероятно, могло поспособствовать тому, что фактическая прибыль компании оказалась выше, чем мы предполагали (в ноябре 2024 года мы моделировали прибыль на уровне ₽8−9 млрд)», — отметили в банке.
Эксперты ожидают роста инвестиционного портфеля на 26% за счет роста премий (+27%), а также благодаря приобретению портфелей у двух других компаний — ВСК «Линия Жизни» (+₽12 млрд) и Райффайзен Лайф (+₽20 млрд). Втоже время, в Альфа-Банке прогнозируют падение инвестиционного дохода на 31%, до ₽14,7 млрд.
Аналитики Альфа-Банка ожидают, что по итогам 2024 года компания распределит 50% прибыли, что предполагает финальный дивиденд в размере ₽6,1 на акцию (дивидендная доходность — 4,55%). Суммарная дивидендная доходность по итогам 2024 года должна составить 7,2%.
Российская валюта
Рубль продолжил укрепляться на торгах во вторник, 11 марта. По итогам сессии курс юаня (CNY/RUB) потерял 0,21%, до ₽11,85. Одновременно доллар на межбанковском рынке подешевел на 2,29%, до ₽85,6304. При этом в течение дня курс американской валюты впервые с 7 августа 2024 года опускался ниже ₽85, на минимуме торгуясь на уровне ₽84,875.
«Дисбаланс на валютном рынке сохраняется — предложение валюты от экспортеров значительно превышает спрос на валюту от импортеров. Позже это изменится, но пока курсы инвалюты идут по тренду — вниз», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Более того, ожидания геополитических перемен удерживают вшитую в курс рубля риск-премию на низком уровне, поэтому ставки большинства участников на девальвацию нацвалюты никак и не срабатывают, добавил он.
В целом эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», назвали четыре причины укрепления рубля, курс которого, по словам эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, уже несколько недель находится на завышенном уровне.
Геополитический оптимизм. Оптимистические настроения стимулируют приток капитала в российский фондовый рынок со стороны зарубежных инвесторов, которые продают валюту и покупают рубли.
Продажа валютной выручки экспортерами. Объем предложения валюты на рынке вырос из-за увеличения ее чистых продаж со стороны экспортеров.
Сезонно низкий спрос на валюту. В первом квартале спрос на валюту низкий как среди импортеров, так и среди населения.
Ослабление доллара на мировом рынке. Спрос на доллар в мире снизился из-за роста опасений по поводу перспектив экономики США.
Между тем ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева отмечает, что нефтегазовые доходы бюджета в январе-феврале 2025 года снизились на 3,7% при росте расходов на 30,6%. В результате федеральный бюджет сложился с дефицитом в ₽2,7 трлн при плане на год на уровне ₽1,17 трлн.
Хотя Минфин утверждает, что это обусловлено опережающим финансированием расходов в январе и не повлияет на квартальную траекторию, и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом, текущие долларовые цены на нефть при крепком рубле могут угрожать нехваткой нефтегазовых доходов, пишет аналитик. На этом фоне потенциал дальнейшего укрепления рубля представляется ограниченным, предупредила Наталия Пырьева.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:50 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского»): купить доллары можно по ₽87,39, продать — по ₽87;
- Банк Казани (отделения офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,57, продать — по ₽86,05.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить евро можно по ₽97,49, продать — по ₽96;
- Банк Казани (отделения офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽97,49, продать — по ₽94,05.
Корпоративные события
Ашинский метзавод. Последний день торгов в стакане T+1.
«Элемент». Мосбиржа допустит акции к торгам на вечерней сессии.
«Ренессанс Страхование». Финансовые результаты по МСФО за 2024 год.
Другие важные события
Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 26247 и 26245.
Банк России опубликует «Обзор российских финансовых инструментов», макроэкономический опрос ЦБ.
ОПЕК: публикация месячного отчета по рынку нефти.
Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 11:45 мск.
США: индекс потребительских цен, февраль — 15:30 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск.
Россия: индекс потребительских цен, февраль — 19:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3200,95 (0%).
Индекс РТС: 1164,84 (+2,11%).
S&P 500: 5572,07 (-0,76%).
Dow Jones Industrial Average: 41 433,48 (-1,14%).
NASDAQ Composite: 17 436,1 (-0,18%).